6 marques québécoises de vêtements pas trop chers, mais stylés

On vous le promet, personne ne sait concevoir des vêtements confortables et automnaux comme les marques conçues ici, au Québec.

Au courant de nos limitations mode dues à la météo, ces marques savent créer des pièces qui sauront nous accompagner de l’automne à l’hiver, nous gardant au chaud, mais toujours stylés.

On vous présente donc 6 marques québécoises coup de cœur qui sauront rehausser votre look tout au long de la saison froide

1. Kuwalla Tee

Si vous aimez les vêtements confortables comme les joggings et les chandails à capuche, mais êtes à la recherche de pièce qui pousse le concept plus loin, Kuwalla Tee est la marque tout indiquée. Vous en retrouverez en mailles tissées, qui apportent une touche plus stylée et des t-shirts basiques, classiques, parfaitement coupés. C’est LA place où renflouer votre garde-robe de pièces intemporelles.

Pull col zippé ample de Kuwalla Tee, 99 $

2. Holive

La marque a été créée par Lydia, une Abitibienne de 29 ans qui a une passion pour la création. Cette marque québécoise a lancé il y a quelques semaines une collection automnale qui comprend des pièces plus chic, comme un manteau chemise en laine, ou encore plus casual, comme un ensemble jogging assorti. Certaines de ses nouvelles pièces, comme ses cardigans cosy et ses chandails tricots sont actuellement en prévente.

Chemise Manchester par Holive, 112 $

3. Essentiels Co

La nouvelle collection d’Essentiels Co comprend des vêtements idéaux pour le retour au bureau en présentiel, comme des ensembles jupe + blazer, mais aussi des pièces pour celles qui restent en télétravail, comme des chandails ultra cosy. On adore la robe Agathe, parfaite pour relaxer à la maison, mais aussi pour une soirée chic, avec les bons accessoires.

Robe Agathe en tricot chez Essentiels Co, 140 $

4. Louve Design

On trouve de tout chez Louve Design, incluant des manteaux imperméables, ou encore le fameux shaket, en vogue depuis plusieurs années maintenant. Louve Design souhaite offrir à ses clients des vêtements conçus de manière responsable et offrir des choix éthiques qui ne coûtent pas les yeux de la tête. On adore!

Shaket tricoté de Louve Design, 140 $

5. Anfibio

À la recherche de bottes parfaitement adaptées pour le climat québécois? Tournez-vous vers Anfibio qui propose des modèles conçus avec nos automnes et hivers rudes en tête. Ils combinent le côté utilitaire à celui du style, offrant des modèles chauds, imperméables, mais toujours dans les tendances.

Bottes Bree (édition limitée) chez Anfibio, 320 $

6. Rose Buddha

Besoin de vêtements de sport pour vos entraînements automnaux? D’une nouvelle tuque pour protéger vos oreilles et votre coco? Rose Buddha est une marque de vêtements écoresponsables qui se spécialise dans les vêtements de sport plus techniques, mais également dans tout ce dont vous avez besoin pour vivre un lifestyle plus zen, incluant des huiles essentielles, des bougies, et bien plus!

Tuque beanie Âme soeur chez Rose Buddha, 40 $

