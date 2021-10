Zendaya fait tourner toutes les têtes avec sa nouvelle frange

L’actrice Zendaya, que l’on a connue dans Spiderman et Euphoria, a adopté une tendance phare de l’automne 2021 : la frange rideau.

Alors qu’elle fait actuellement la promotion du film Dune, Zendaya enfile les looks mode et beauté les plus chics et audacieux. Le dernier est agrémenté d’une toute nouvelle frange de style rideau qui encadre parfaitement son visage. Sa nouvelle coupe a été stylisée par Antoinette, qui travaille conjointement avec le styliste de star Law Roach.

La frange, camouflant ses sourcils, donnait un air doux et romantique à sa longue chevelure bouclée légèrement. Cette coiffure sans trop d’effort, style 70’s, sera sans contredit sur toutes les têtes cet automne/hiver!

Puis, un peu plus tard, Zendaya a complètement changé de tête pour la première londonienne de Dune, adoptant plutôt une coiffe tressée hyper chic.

Mario Mitsis/WENN

On adore son audace!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser :

28 vedettes québécoises qui ont posé en maillot de bain sur Instagram

s

Voyez à quel point les acteurs de « Stranger Things » ont changé depuis la saison 1