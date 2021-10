Elisabeth Rioux raconte l'histoire de sa relation abusive

Près d’un an après avoir annoncé qu’elle se séparait de son ex-copain, Elisabeth Rioux a décidé de raconter son histoire dans une vidéo YouTube crève-cœur intitulée abusive relationship : my story.

Rappelons qu’en novembre 2020, l’influenceuse et femme d’affaire a dévoilé sur les réseaux sociaux avoir été victime de violence conjugale aux mains de son ex, le père de Wolfie.

Elle a expliqué ne pas pouvoir dévoiler tous les détails, puisque la situation est encore en cours, mais elle désirait tout de même partager comment elle a vécu le tout.

ATTENTION: Le contenu qui suit peut être troublant pour certains et contient des mentions de violence conjugale.

Elisabeth débute la vidéo en expliquant qu’elle a eu énormément de difficulté à filmer cette vidéo. Elle trouvait cependant important d’en parler pour potentiellement aider quelqu’un à se sortir d’une situation similaire.

Elle explique alors que la relation fut abusive durant un an, mais elle n’osait pas le quitter puisqu’elle était enceinte. Avant de tomber enceinte, leur relation était «trop parfaite», mais dès qu’elle l’a annoncé, tout a changé.

Au début de sa grossesse, Elisabeth se blâmait pour la violence psychologique qu’elle vivait, justifiant l’attitude de son ex comme étant causée par le stress de la grossesse et le fait qu’elle était souvent malade et hormonale. C’est alors que la violence physique a débuté.

Elisabeth a réalisé que la plupart de leurs chicanes tournaient autour du fait qu’il tentait de la contrôler. Il tentait même de l’isoler de ses amis et de sa famille, une tactique courante chez un partenaire abusif.

Elle a avoué l’avoir laissé à ce moment-là mais, pour des raisons qu’elle ne peut dévoiler, quelque chose s’est produit et a fait en sorte que son ex s'est retrouvé à l'hôpital. Croyant alors que l’abus provenait d’une condition mentale, elle a décidé de lui donner une seconde chance.

Après cet épisode, les comportements abusifs ont cessé pendant environ 1 mois, pour finalement revenir. Elisabeth restait pour tenter de «sauver» le père de Wolfie.

Par contre, lorsque Wolfie est née, la violence a continué. Elisabeth n’osait en parler à ses proches, de peur que ceux-ci détestent son ex et ce, même s' il allait mieux un jour.

C’est finalement Christo (qu'elle décrit comme étant l'ange gardien de Wolfie), qui habitait alors dans le sous-sol chez Elisabeth, qui a été témoin d’un événement, et qui a décidé d’en parler au père d’Elisabeth. Sachant que celui-ci s’en faisait énormément pour sa fille, elle a décidé de demander de l’aide.

Plusieurs organismes qu’elle a appelés n’ont pu l’aider. Elisabeth croit que c’est parce qu’elle ne mentionnait pas qu’il était violent physiquement.

L’étape finale fut lorsqu’un événement grave s’est produit. Elle n'a pas eu le choix et n’a pu cacher la violence physique. C’est depuis ce moment-là que la justice s’en est mêlée. Elle n'a pas revu son ex depuis.

Elisabeth a voulu conclure la vidéo en donnant ces conseils :

N’essayez pas d’aider quelqu’un qui ne veut pas s’aider

Si vous parlez à des professionnels, ne mentez pas

N’ayez pas peur des apparences et de ce que les gens peuvent penser

Ne perdez pas espoir, lorsque vous parlerez aux bonnes personnes, tout fera plus de sens

Voyez la vidéo complète juste ici :