5 films dans lesquels voir les acteurs de Sex Education

Sex Education est l’une de nos séries préférées. En attendant la quatrième saison, pourquoi ne pas voir ses excellents acteurs dans d’autres rôles?

• À lire aussi: Sex Education sera de retour pour une saison 4 et on capote

Cette série britannique lancée en 2019 a connu un succès fulgurant sur Netflix, et il faut avouer que la distribution a beaucoup à voir là-dedans.

Si vous êtes aussi obsédé que nous par les acteurs de Sex Education, voici cinq films à voir:

1. La liste de nos rêves, VF de Then Came You (Asa Butterfield)

Celui qui joue Otis a un CV assez impressionnant! Entre ses multiples apparitions au cinéma et à la télévision, on note ce film qui vous fera verser quelques larmes et rire en même temps. Asa joue Calvin, un adolescent très hypocondriaque qui croit constamment qu'il va mourir. Pour tenter de lui faire voir la perspective de gens réellement malades, son médecin lui conseille de se joindre à un groupe de soutien aux gens atteints d’un cancer. Là, il rencontre Syke, jouée par Maisie Williams de Game Of Thrones. En phase terminale, Syke demande à Calvin de l’aider à terminer sa liste de choses qu’elle veut réaliser avant de mourir.

2. The Winter Lake (Emma Mackey)

Emma Mackey brille dans le rôle de Maeve, et c’est certain qu’elle aura une carrière fructueuse. Parlant parfaitement la langue de Molière, elle obtient des rôles tant à Hollywood qu’au cinéma français! Dans ce film à suspense psychologique, elle joue Holly, une jeune femme dont le voisin instable menace de dévoiler son terrible secret au grand jour. Elle et son père feront tout pour éviter que cette information sorte.

3. Sa dernière lettre, VF de The Last Letter From Your Lover (Ncuti Gatwa)

On ne doute pas que, grâce au charisme qu’il dégage dans son rôle d’Eric, Ncuti Gatwa sera bientôt partout sur nos écrans. Parmi ses quelques crédits d’acteur, ce film romantique se démarque. Dans Sa dernière lettre, on suit Ellie, une jeune journaliste qui découvre une série de lettres datant des années 60 et révélant une histoire d’amour rocambolesque. Ncuti joue Nick, un collègue de Ellie, qui se rend compte qu’elle pourrait elle aussi passer à côté du véritable amour.

4. Emma (Connor Swindells et Tanya Reynolds)

Ce film comprend pas moins de deux acteurs de Sex Education, les interprètes d’Adam et de Lily! Emma est un film d’époque basé sur le roman du même nom de Jane Austen. Le personnage titulaire, joué par Anya Taylor-Joy, est une riche jeune fille dont le principal passe-temps consiste à former des couples en vue du mariage. Malgré cela, elle jure qu'elle ne se mariera jamais. Connor joue M. Roberts, un fermier amoureux de la meilleure amie d’Emma. Celle-ci tente plutôt de jumeler son amie à M. Elton, avant d’apprendre que celui-ci est marié; sa femme est jouée par Tanya.

5. Miss Peregrine et les Enfants particuliers VF de Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (Asa Butterfield)

Si vous êtes un adepte de l’univers sinistre de Tim Burton, ce film est réalisé pour vous! Il s’inspire du roman du même nom écrit par Ransom Riggs. Asa joue Jacob, un adolescent de 16 ans qui, troublé par la mort de son grand-père, se souvient d’histoires fantastiques que celui-ci lui racontait à propos d’un pensionnat pour enfants avec des dons surnaturels. Le père de Jacob l’accompagne au lieu où ce pensionnat se trouve, pour se rendre compte qu’il a été détruit par une bombe en 1943. C’est alors que Jacob trébuche et se retrouve soudain en 1943, au pensionnat, et fait la rencontre de plusieurs personnes aux pouvoirs magiques.

Bon cinéma!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s