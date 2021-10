Vous ne voudrez pas quitter cette veste poilue «oversized» cet automne

La meilleure veste chaude et confortable existe et, excellente nouvelle, elle coûte moins de 45 $.

Plus il fait froid dehors, plus on a envie de s’habiller en mou et faire des marathons de films d’horreur (ou d’amour, c’est selon!) avec une bonne tasse de café latté à la citrouille épicée.

L’idéal, c’est lorsque notre outfit mou favori est assez cute pour qu’on puisse inviter notre crush ou encore sortir promener le chien sans être gêné.e!

Cela semble être trop beau pour être vrai, mais non. Une veste en particulier possède tous nos critères : elle est chaude, tendance, confortable, cute et abordable!

La voici :

via Amazon

Cette veste poilue en sherpa se vend au prix de 43 $ et est disponible en neuf couleurs différentes.

De la marque Yacun, elle est faite d’un tissu pelucheux ultra doux et assez chaud pour qu’on soit confortable durant la saison froide.

Son look très tendance oversized vous permet de la porter à l’intérieur, comme à l’extérieur!

Vous ne voudrez pas quitter cette veste cet automne, ni durant la période des Fêtes! Juste à la regarder, on a envie d’écouter Harry Potter à l'école des sorciers tout en se faisant un masque hydratant pour le visage.

Procurez-vous la veste en sherpa juste ici.

via Amazon

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s