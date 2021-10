8 activités terrifiantes à faire en gang cet automne pour célébrer l'Halloween

Afin de se mettre dans le bain en prévision de l’Halloween, plusieurs activités épeurantes sont offertes aux quatre coins du Québec. Ce sont les sorties parfaites pour faire augmenter votre rythme cardiaque et faire aller vos cordes vocales.

En octobre, troquez votre film d’horreur favori avec une activité immersive qui vous donnera certainement la chair de poule.

Voici 8 activités parfaites pour vous effrayer, vous et votre gang, cet automne:

À Rawdon, un champ de maïs converti en véritable labyrinthe de l’horreur saura vous offrir une vraie de vraie frousse ce mois-ci. Armé d’une lampe de poche, vous pourrez vous promener à la noirceur et essayer de vous évader de ce labyrinthe de huit kilomètres.

1305, chemin Laliberté, Rawdon

Du 2 au 31 octobre 2021, zombies, vampires et rats géants s’invitent à La Ronde dans le cadre du Festival de la Frayeur. Maisons hantées et labyrinthes se côtoient dans le seul et même but de vous faire frissonner de la tête aux pieds.

Tous les week-ends d’octobre dès 13h.

Ce tout nouveau jeu d’évasion à thématique horreur saura plaire à tous ceux et celles qui désirent se payer une bonne frousse. Avec vos amis, vous tenterez de vous échapper d’un lieu à l’aide d’indices. L’ambiance sera tendue et terrifiante à souhait. Soyez avertis.

562, C rue Champlain Joliette

Chaque année, l’approche de l’Halloween marque le grand retour à Montréal du Rocky Horror Picture Show. Ce ciné-spectacle interactif burlesque offre une expérience unique. Cette année, prenez part à ce rituel qui réussit à rallier des adeptes partout dans le monde. Une projection est prévue pour le 31 octobre. Plus de détails suivront.

En savoir plus

Un village se mobilise afin de vous effrayer du 2 au 31 octobre. Les rues aux décors sinistres, des personnages effrayants et macabres sauront vous faire sursauter à quelques reprises et vous donner la chair de poule. On vous encourage à visiter la maison hantée 5D ainsi que le cimetière hanté. Ne passez pas à côté de cette expérience unique et pour le moins terrifiante.

1425, rue Montplaisir, Drummondville

Absolument tout de ce lieu bâti en 1822 appelle à l’horreur. Plusieurs manifestations inexpliquées et des bruits suspects constituent la trame de fond de ce lieu phare de Trois-Rivières. En raison de la pandémie, le nombre de places pour une visite est limité. Il est recommandé de réserver sa place en ligne. Sueurs froides garanties!

200, rue Laviolette, Trois-Rivières

• À lire aussi: 15 nouveaux films et séries d’horreur à écouter d’ici l’Halloween

Aller voir un film d’horreur au cinéma peut être absolument terrifiant. Avec le son et l’ambiance de huis clos, il n’y a pas moyen de faire pause comme à la maison. C’est pourquoi on vous encourage à tenter l’expérience en allant voir le nouveau film Halloween Kills du réalisateur David Gordon Green qui prendra l’affiche le 15 octobre prochain.

Voir la bande-annonce

L’histoire rencontre l’horreur le temps d’une soirée dans les rues du Vieux-Québec dans le cadre des Promenades Fantômes. Grâce au théâtre de rue, partez à la rencontre de 15 lugubres personnages qui ont façonné la Nouvelle-France. Réservation requise.

En savoir plus

44, chaussée des Écossais, Québec

*Le passeport vaccinal est exigé pour la majorité de ces activités.

Ces vidéos pourraient vous intéresser

s

: