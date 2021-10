7 produits beauté pour un maquillage d’Halloween facile

L’Halloween c’est synonyme de fête des morts, de bals masqués (plus que jamais!) et évidemment de déguisements.

Pour réussir ta transformation Halloweenesque, il te faut bien sûr des produits faciles à utiliser pour compléter ta métamorphose.

Voici donc 7 produits de beauté essentiels pour un maquillage facile à exécuter :

1. Le rouge à lèvres noir

Si tu décides de te déguiser en zombie, en une créature fantastique ou bien en sorcière, le rouge à lèvres noir est un outil indispensable pour un maquillage effrayant. On peut même l’appliquer autour des yeux pour imiter des cernes prononcés, ou simplement sur les lèvres pour un look ténébreux.

Encre à lèvres liquide de Sephora Collection dans la teinte Night Bird, 19,00$

via Sephora

ACHETER ICI

2. Les faux-cils de poupée

Tu veux imiter une de tes stars préférées ou te déguiser en poupée? Si oui, impossible de passer à côté de grands faux-cils! En un, deux, trois mouvements, tu peux obtenir des cils volumineux et envoûter par ton regard tous ceux qui croiseront ton chemin! Oh et n’oublie pas une bonne colle à faux-cils!

Faux-cils Ardell Beauty 3D Faux Mink à 12 $

Via Amazon

ACHETER ICI

3. Les faux ongles

Une manucure à l’occasion de l’Halloween, pourquoi pas ! Les faux ongles de toutes les formes et toutes les couleurs, facilement accessibles en pharmacie, ajoutent beaucoup de fantaisie à un déguisement. On aime les longs faux-ongles pointus pour une tenue de sorcière (comme Maléfique).

Ongles gel fantasy Kiss à 11 $

via Amazon

ACHETER ICI

Ongles noirs longs forme cercueil de Sativa à 9 $

via Amazon

ACHETER ICI

4. Crayon pour les lèvres ou eyeliner rouge

Pour imiter une blessure, une morsure de vampire ou une plaie, le crayon à lèvres ou eyeliner de couleur rouge est ton meilleur allié. C’est simple comme bonjour : il faut simplement dessiner un trait et de l’estomper avec le doigt. Puis, répéter l’exercice jusqu’à ce que la peau semble tâchée de sang. Un véritable trompe-œil!

Eyeliner Flypencil de Fenty Beauty dans la couleur Cherry Punk à 29 $

ACHETER ICI

5. Les fards pour le visage et corps

Les artistes-maquilleurs professionnels adorent s’amuser avec les diverses palettes de fards pour le visage et le corps afin de recréer un look coloré ou plus élaboré. L'objectif est de s'amuser avec les différentes nuances et d'oser des costumes comme les squelettes de la tradition mexicaine ou un bien un épouvantail!

Palette de 6 couleurs crème SFX de NYX à 20 $

via NYX

ACHETER ICI

6. Bijoux autocollants

Brille de mille feux! Pour rehausser et pour donner du punch à ton maquillage, les bijoux autocollants sont ce qu’il te faut. En un coup de baguette magique, transforme-toi en une fée ou un ange, grâce à des diamants qui se collent autour de tes yeux. Pas besoin de s’inquiéter de les voir tomber, car ces bijoux sont munis d’un filtre adhésif conçu pour la peau.

Lot de deux bijoux autocollants HuaFan à 12 $

via Amazon

ACHETER ICI

7. Les perruques de fantaisie

Des cheveux très longs comme Raiponce ou un rockeur des années 80, la perruque est l’accessoire tendance pour se transformer en claquant des doigts! D’ailleurs, Kylie Jenner est une grande adepte de perruques pour ses costumes d’Halloween.

Collection de perruques Party Expert, plusieurs styles à partir de 15 $



via Party Expert

ACHETER ICI

À vous de jouer!

Pour plus d'inspiration :