Ce truc TikTok utilise une poudre de finition pour faire disparaître les pores

Si votre zone T est grasse ou vos pores sont très apparents, vous êtes probablement à la recherche d’une solution miracle pour un teint lumineux, mais pas trop brillant. Bonne nouvelle, TikTok a trouvé une astuce maquillage qui va grandement vous aider!

On le sait bien, TikTok et Instagram sont des ressources incroyables quand vient le temps de peaufiner ses techniques de maquillage. On peut y dénicher des idées géniales tant pour ses cheveux, que ses ongles, en passant par les soins de la peau. Tout y est!

Ces temps-ci, de plus en plus d’experts beauté sur TikTok parlent du pinpoint powdering. Cette technique de maquillage vise à matifier certaines parties du visage, tout en gardant le glow que l’on désire tous et toutes.

En utilisant une poudre de finition et un petit pinceau (très important!), on applique la poudre sur la zone T qui est généralement plus grasse que le reste du visage. Cela comprend donc le centre du front près des sourcils, autour du nez, et sur le menton.

Votre poudre favorite fera l’affaire, pourvu qu’elle soit légère.La magie de hack beauté se trouve vraiment dans le choix de pinceau et l’application précise de la poudre.

Cette technique est d’autant plus pratique pour les gens qui ont une peau mixte et qui n’aiment pas la sensation de la poudre sur tout leur visage.

Voici quelques produits pour reproduire la technique:

Poudre Mineral Veil de bareMinerals, 33 $ chez Sephora

Poudre Fit me de Maybelline, en rabais à 7 $ chez Pharmaprix

Pinceau large pour les ombres à paupières M504 de Morphe, 12 $ chez Sephora

Si vous avez les pores plus dilatés, essayez la poudre de finition Bye Bye Pores de IT Cosmetics puisque celle-ci est conçue exactement pour cela.

Poudre pressée Bye Bye Pores de IT Cosmetics, 42 $ chez Sephora

À vous de jouer!

