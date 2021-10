La nouvelle lune du 6 octobre va chambouler nos relations amoureuses

La nouvelle lune qui sera visible dans le ciel le 6 octobre au matin se déroule en Balance, le signe qui gouverne nos relations interpersonnelles.

Les nouvelles lunes amènent toujours un vent de renouveau : c’est en effet le début d’un nouveau cycle.

Cette fois, la nouvelle lune arrive en même temps que Mercure, la planète de la communication, est en rétrograde. Ouf... ça s’annonce intense!

Voici donc comment la pleine lune du 6 octobre va affecter nos relations :

1. La signification de la nouvelle lune

Une nouvelle lune indique le début d’un cycle d’environ 6 mois, celui-ci va se conclure lors de la prochaine pleine lune dans le même signe. C’est un moment opportun pour remettre en question ses vieilles habitudes et en essayer de nouvelles.

Puisque la lune gouverne nos émotions et nos instincts, on peut s’attendre à ce que nous ressentons à l’intérieur demande d’être enfin extériorisé.

2. La signification du signe de la Balance

La Balance est sociable, communicative et passionnelle. Ce signe est associé à nos relations interpersonnelles puisqu’il est gouverné par Vénus, la planète de l’amour.

Lorsque la lune se trouve en Balance, on a envie de parler de nos émotions et de régler certains conflits avec nos proches. La nouvelle lune est une occasion en or de partir à neuf avec ceux qu’on aime en prenant le temps de parler de ce qui nous trouble ou nous blesse, pour enfin mettre le tout derrière nous.

3. La rétrograde de Mercure rend le tout encore plus intense

L’énergie de la rétrograde pourrait tenter de freiner l’envie de connecter amenée par la lune en Balance. La rétrograde pourrait vous tirer vers l’arrière, dans le passé, mais la nouvelle lune demande plutôt un renouveau.

Au lieu de vivre dans le passé, apprenez à le laisser derrière vous. La nouvelle lune est le moment de faire de la visualisation et de clarifier vos buts et vos désirs pour le prochain cycle.

4. Certains signes seront plus affectés que d’autres

Si votre signe est fixe, soit Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, vous risquez ressentir les effets de cette nouvelle lune de façon moins intense. Au lieu d’être troublé et émotif, vous pourriez vous sentir inspiré et motivé.

Si votre signe est cardinal, soit Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, cette nouvelle lune sera intense pour vous. Ce n’est pas nécessairement négatif, au contraire! La lune vous envoie une dose immense d'amour, que ce soit romantique, une nouvelle passion, ou du self care!

Finalement, votre signe est mutable, soit Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poissons, vous vous trouvez au milieu de cela. La nouvelle lune vous encourage à connecter avec vos émotions et à vous écouter pour une fois.

En résumé, cette nouvelle lune est à propos de vous, et de comment vos relations servent vos désirs et vos rêves. Si quelqu’un vous freine, il est temps de reconsidérer cette relation.

