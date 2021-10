Les 22 meilleures boutiques où trouver des beaux vêtements tailles plus

Trouver des vêtements à notre taille ne devrait pas être un cauchemar. Au contraire, il n’y a peut-être rien de mieux que de trouver le parfait morceau de vêtement et se promettre de le porter 24/7.

La diversité des silhouettes est de plus en plus à l’honneur dans les boutiques. Fini le temps où les vêtements étaient créés pour des silhouettes petites seulement. Plusieurs boutiques offrent désormais des options tailles plus intéressantes et, surtout, hyper tendance. Nous espérons qu’avec les années, il n’existera plus de catégories entre les grandes tailles et les tailles dites «standards». En espérant que les boutiques de vêtements commencent à mêler leurs tailles de vêtements afin que leurs boutiques soient à l’image de TOUTES les femmes.

En attendant, voici nos 22 boutiques favorites pour dénicher des vêtements tailles plus.

Jusqu’à 3X et 22W

Ce n'est pas les options qui manquent à La Baie d'Hudson. En plus d'y retrouver plusieurs marques, les vêtements tailles plus sont diversifiés et uniques.

MAGASINER MAINTENANT

Laura Plus propose de jolies options pour les journées au travail. Ses vêtements sont à la fois confortables et sophistiqués. Et ses modèles de jeans sont beaucoup trop beaux.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu’à 5X

Cette boutique québécoise possède un catalogue assez diversifié et ultra sexy. Les valeurs de l’entreprise se reflètent sur les vêtements. À la fois inclusive et originale, cette boutique d’ici vaut le détour.

MAGASINER MAINTENANT

Vous trouverez chez ASOS des vêtements tailles plus de tous genres. C’est l’endroit de prédilection pour trouver des morceaux originaux qui cartonnent présentement sur les réseaux sociaux.

MAGASINER MAINTENANT

La prolifique entreprise d’Andréanne Marquis offre une large sélection de vêtements de grandes tailles. Des tailles XL à 4XL, on craque pour les robes parfaites pour les chaudes journées d’été.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu’à 3X

Ce détaillant de vêtements américain est la place de choix pour trouver des morceaux bohèmes et des vêtements originaux. Tous les items sont plus beaux les uns que les autres.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu’à 4XL

Vous trouverez chez H&M un ensemble pour toutes les occasions. Les options sont diversifiées et jolies comme tout.

MAGASINER MAINTENANT

Pour des vêtements simples et abordables, Old Navy est la destination à ne pas négliger. Il s’agit véritablement de l’endroit tout indiqué pour trouver des essentiels de garde-robe sans avoir à dépenser des fortunes.

MAGASINER MAINTENANT

Tailles 14 à 32

Cette boutique essentielle propose des modèles de vêtements variés. Des bikers shorts aux robes pour l’été, Penningtons est à l’affût des nouvelles tendances, et ça se reflète dans ses collections.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu’à 3X

Cette entreprise canadienne propose des options de vêtements parfaits pour toutes les occasions.

MAGASINER MAINTENANT

Tailles 14 à 28

Cette boutique américaine offre la livraison au Canada. Toutes les excuses sont bonnes pour se gâter avec un morceau de vêtement de sa collection. Les vêtements sont originaux et d’une qualité irréprochable.

MAGASINER MAINTENANT

Tailles 12 à 26

La marque anglaise offre une foule de vêtements inspirés des tendances du moment et à bas prix. Lingerie, maillot, vêtements de sport : on retrouve de tout!

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 5XL

Celles qui se cherchent des vêtements à bas prix peuvent se tourner vers la sélection offerte chez Shein.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 3X

La section mode d'Amazon est un secret bien gardé, et plusieurs des modèles sont disponibles dans un grand éventail de tailles.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 3X

via joe fresh

Disponible dans les épiceries Provigo, Maxi, mais aussi en ligne, la marque Joe Fresh comprend une foule de vêtements tendance et d’accessoires.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 22

via missguided

Que ce soit un ensemble de jogging, des sous-vêtements osés ou encore un maillot stylé, on retrouve de tout sur Missguided, dans des tailles allant jusqu'à 22.

MAGASINER MAINTENANT

Tailles 10 à 30

via Torrid

Ce magasin offre des milliers de vêtements pour les tailles de 10 à 30.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 24

via boohoo

Trouvez les tendances phares du moment à bas prix et dans un éventail de tailles impressionnant.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 24

Surprenant mais vrai : Ardène offre une bonne sélection de vêtements taille plus, incluant des basics très pratiques.

MAGASINER MAINTENANT

Jusqu'à 3X

Nova Curve est la destination pour trouver le maillot de bain tendance parfait pour l'été.

MAGASINER MAINTENANT

À partir de 14

Cette boutique québécoise offre de tout pour s'équiper en vêtements de sport, que vous pratiquiez la course, le golf ou le yoga!

MAGASINEZ MAINTENANT

Pour des jeans de toutes les tailles, American Eagle offre une sélection impressionnante et toujours très tendance.

MAGASINEZ MAINTENANT

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s