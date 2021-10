Vous utilisez les huiles pour le visage de la mauvaise façon

Les huiles faciales ont la cote depuis des années, mais que diriez-vous si vous appreniez que vous ne les utilisez pas de la bonne façon? Les chances sont pourtant fortes!

Prendre soin de sa peau, c’est in en 2021. On veut utiliser des produits simples, mais efficaces et on cherche tous à avoir une peau uniforme et hydratée.

Lorsqu’on parle d’hydratation, les huiles faciales sont souvent mentionnées et, pourtant, elles n’ont pratiquement rien à voir avec cela!

On vous explique.

À quoi servent les huiles faciales?

En gros, les huiles pour le visage devraient servir comme couche protectrice à la toute fin de l’application de vos soins. C’est la touche finale qui vient sceller vos sérums et crèmes hydratantes en place.

Comment et quand appliquer une huile faciale?

Quand on superpose nos produits, il faut toujours y aller du plus léger (un sérum d’acide hyaluronique par exemple) au plus lourd (les huiles). Si vous appliquez votre huile faciale en sérum, cessez! Votre peau ne peut pas l’absorber adéquatement, et vous bloquez ensuite vos autres produits.

On applique donc l’huile en dernière étape de notre routine beauté, le soir si vous avez la peau plus grasse, et matin et soir si vous avez une peau plutôt sèche. Une ou deux gouttes réchauffées dans vos mains puis pressées sur le visage seront en masse!

Si votre peau est très sèche, ou bien l’hiver, vous pouvez aussi mélanger un peu d’huile à votre hydratant.

Et, oui, vous pouvez l’appliquer avant votre crème solaire, pourvu que cela ne soit pas plus que 2 gouttes.

Qui a besoin d’une huile faciale?

N’importe qui peut bénéficier d’une huile faciale puisque celles-ci protègent la peau. Elles gardent l’hydratation naturelle de la peau en place, et agissent aussi comme une barrière contre la pollution dans l’air qui peut abîmer l’épiderme.

Si vous utilisez votre huile à la toute fin de votre routine beauté (avant la crème solaire le jour) et en petite quantité, tous les types de peau pourront bénéficier de cette étape.

Voici quelques huiles efficaces qui sauront plaire à tous les types de peau.

L’huile de Jojoba biologique de Cliganic, 15 $ chez Amazon

L’huile de rose musquée (ou baie d'églantier) de The Ordinary, 10 $ chez Sephora

L'huile Heavenly Sixteen de Summer Fridays, 70 $ chez Sephora

