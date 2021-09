Tout sur Squid Game, la série violente de l’heure

La série sud-coréenne Squid Game est en voie de devenir le plus grand succès de l’histoire de Netflix. Pourquoi?

L’émission dystopique dévoilée par Netflix le 17 septembre 2021 est rapidement devenue l’une des plus écoutées de la plateforme. Squid Game pourrait même dépasser Bridgerton, le plus gros succès de Netflix à date.

Si vous aimez les thrillers, l’horreur et la violence, et si vous avez adoré The Hunger Games, vous risquez vous aussi de devenir obsédé par Squid Game.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la série de l’heure, Squid Game:

L’histoire de Squid Game

Le concept de la série, inspiré par Hunger Games et Battle Royale, est le suivant: 456 personnes, qui sont toutes aux prises avec des difficultés financières, sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie.

Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels, ils risquent leur vie pour courir la chance de remporter un prix de 45,6 milliards de won, ce qui équivaut à environ 50 millions de dollars canadiens.

Comme vous le devinez bien, certaines scènes sont assez violentes. Si cela ne vous rebute pas, le résultat est étrangement addictif. Ceci est probablement dû aux excellents acteurs, à l’histoire intrigante et aux décors impressionnants et colorés.

Les personnages de /

La série de neuf épisodes met en vedette plusieurs stars coréennes, ainsi que de nouveaux visages.

Lee Jung-jae joue Seong Gi-hun, un homme accro aux jeux d'argent sur le point de perdre la garde de sa fille.

Park Hae-soo joue Cho Sang-woo, un chef d'une équipe d'investissements recherché pour avoir volé de l'argent à ses clients.

Jung Ho-yeon joue Kang Sae-byeok, une déserteuse nord-coréenne qui tente de payer un courtier pour trouver et récupérer les membres de sa famille dans son pays.

Wi Ha-joon joue Hwang Jun-ho, un détective qui s'introduit dans le jeu pour retrouver son frère disparu.

Plusieurs personnages semblent dignes de confiance au départ, mais le sont-ils réellement?

Est-ce qu’il y aura une deuxième saison de Squid Game?

Au moment d’écrire ces lignes, une suite n’a pas été confirmée. Cependant, vu l’énorme succès de Squid Game, la nouvelle ne saurait tarder!

