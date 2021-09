Un film Teen Wolf est confirmé et voici tout ce qu’on sait

Quatre ans après la fin de la populaire série Teen Wolf, voilà qu’un film avec la distribution originale entre en production.

Les 6 saisons de Teen Wolf furent diffusées entre 2011 et 2017 et la série a connu un immense succès et a conquis une tonne de fans.

Après des années de rumeur au sujet d’un film, c’est finalement l’acteur Tyler Posey qui a confirmé la bonne nouvelle. Celui qui a interprété le rôle principal de Scott a partagé une courte bande-annonce sur Instagram.

Voici tout ce qu’on sait sur le film Teen Wolf :

L’histoire du film Teen Wolf

C’est le scénariste de la série originale, Jeff Davis, qui va signer la version cinématographique de Teen Wolf. Voici le synopsis selon MTV :

« La pleine lune se lève sur Beacon Hills et elle amène avec elle une présence maléfique terrifiante. Les loups crient à nouveau, demandant le retour des Banshees, coyotes-garou, chiens des Enfers, Kitsunes et autres métamorphes de la nuit. Seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler des nouveaux alliés et réunir des amis dignes de confiance pour se battre contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et meurtrier qu’ils n’ont jamais affronté. »

La bande-annonce du film Teen Wolf

Une courte vidéo annonçant l’arrivée du film a été partagée sur les réseaux sociaux. Celle-ci indique que les cris des fans ont été entendus, et qu’un film est bel et bien en production.

La vidéo se termine en montrant quelques images de la fameuse Jeep de Stiles, le personnage incarné par Dylan O'Brien, puis un loup qui grogne. On apprend aussi que le film sera disponible sur la plateforme de diffusion Paramount Plus. Celle-ci est disponible au Canada.

Les acteurs du films Teen Wolf

Au moment d’écrire ces lignes, aucun acteur n’a été confirmé, que ce soit de nouveaux personnages ni des originaux.

Par contre, il est prudent de croire que Tyler Posey sera de retour dans le rôle de Scott puisque le synopsis mentionne son personnage directement. De plus, il a partagé la courte bande-annonce ci-dessus, laissant entendre qu’il était de la partie.

La présence de la Jeep de Stiles dans la bande-annonce laisse aussi présager le retour de Dylan O’Brien.

Parmi le reste de la distribution originale, Holland Roden (Lydia) a elle aussi partagé la vidéo. Il en est de même pour Dylan Sprayberry (Liam), Crystal Reed (Allison) et Colton Haynes (Jackson).

La date de sortie du film Teen Wolf

Bien qu’aucune date exacte n’a été dévoilée, on sait que le film sera disponible sur Paramount Plus en 2022.

À suivre!

