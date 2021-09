L'automne sera particulièrement romantique pour ces 3 signes astrologiques

L’automne est la saison la plus romantique, mais ces trois signes astrologiques peuvent s’attendre à un mois carrément magique!

La saison de la Balance, du 23 septembre au 22 octobre, est particulièrement positive pour nos relations. Nos ami.es veulent nous voir, nos amours vont de bon train et on s’entend mieux que jamais avec notre famille.

Le signe de la Balance est régi par la planète de l’amour, Vénus. Il est aussi associé à la 7e maison en astrologie qui représente les relations interpersonnelles. C’est pour cela que le début de l’automne est tant favorable aux connexions!

Pour 3 signes en particulier, la portion de leur carte du ciel qui s’occupe des amours sera remplie d’énergie positive. Il s’agit du Bélier, du Gémeaux et de la Balance. On vous explique.

Bélier

Le soleil se retrouvera dans les prochaines semaines dans votre 7e maison des relations. L’énergie de la Balance, qui est votre signe opposé, va vous motiver à diriger cette énergie vers votre relation amoureuse.

En tant que signe ambitieux, vous pouvez avoir tendance à vouloir tout faire seul.e. La facilité à former des partenariats de la Balance va vous inspirer à enfin vous ouvrir à l’autre. Si vous êtes en couple, cela va faciliter la communication et vous soulager. Si vous êtes célibataires, ce sera le moment parfait pour enfin vous ouvrir à l’autre et entreprendre une relation plus sérieuse!

Gémeaux

Signe volatile et indécis, le Gémeaux peut se sentir hors de sa zone de confort durant la saison des partenariats qu’est l’automne, mais pas cette année!

Le soleil se retrouvera dans votre 5e maison, celle de l’intimité, de la romance et du plaisir. Vous aurez soudainement envie d’essayer de nouvelles choses, et n’aurez pas peur de prendre une chance. Profitez-en pour vous planifier des rendez-vous galants excitants, que ce soit avec votre partenaire de longue date ou une toute nouvelle personne. L’important, amusez-vous!

Balance

Votre tendance à préférer être casé est à son comble durant l’automne. C’est bien normal, puisque c’est votre saison à vous!

Alors que le soleil sera dans votre 1ere maison, celle de l’identité et des premières impressions, les gens que vous croiserez seront particulièrement charmés par vous. Vous serez en mesure de faire de nouvelles rencontres. Plus important encore, vous profiterez de ce moment pour vous reconnecter avec vous-même et prendre soin de la personne la plus importante dans votre vie, vous!

