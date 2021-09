Voici tout ce qu’on sait sur Star Académie 2022 à date

Star Académie revient quand sur nos écrans? Qui seront les nouveaux professeurs et l’animateur? On répond à toutes ces questions, et plus encore!

Après le grand succès de Star Académie en 2021 qui a couronné William Cloutier, il n’était pas surprenant d’apprendre que l’émission serait de retour en 2022.

En attendant de découvrir les nouveaux Académiciens, on a compilé pour vous toutes les informations disponibles jusqu’à présent. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles seront annoncées, alors gardez-le sous la main!

Voici tout sur Star Académie 2022 :

Quand auront lieu les auditions de Star Académie 2022?

Les auditions se déroulent du 10 septembre au 10 octobre à Montréal, Sherbrooke, Gatineau, Québec, Saguenay, Rimouski, Moncton et Bathurst.

Qui sera la directrice de l’Académie?

Au plus grand bonheur de tous et toutes, Lara Fabian sera de retour dans le rôle de directrice en 2022.

Où se trouvera l’Académie en 2022?

Les Académiciens vont encore une fois résider au magnifique Manoir Maplewood, à Waterloo!

Qui sera l’animateur de Star Académie 2022?

Alors que Patrice Michaud était à la barre des Variétés du dimanche en 2021, on change d’animateur pour la nouvelle mouture. Ce sera nul autre que Marc Dupré qui va remplir cette position importante!

Après son passage en tant qu’artiste invité lors de la saison dernière, l’auteur-compositeur-interprète a ressenti un énorme coup de cœur pour le talent et la passion des Académiciens qui ont partagé la scène avec lui, au point de vouloir faire partie de la nouvelle édition.

Qui seront les professeurs de Star Académie 2022?

On connaît déjà l’identité de plusieurs professeurs. Gregory Charles reviendra à la barre du cours de chant et aidera les Académiciens à mettre sur pied des numéros mémorables pour les variétés du dimanche.

Ensuite, la comédienne Guylaine Tremblay s’ajoute à la prochaine cuvée en tant que professeure d’interprétation.

Finalement, les 3 professeurs de création seront Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier et FouKi. Ils viendront à tour de rôle partager leur savoir-faire avec les Académiciens à Waterloo.

Star Académie 2022 sortira quand sur nos écrans?

La prochaine saison sera disponible dès l’hiver 2022, la date exacte reste à être précisée.

À noter que la nouvelle cohorte pourra profiter de mesures sanitaires allégées, comme la présence d’invités internationaux au Manoir et durant les spectacles, puisque tous devront être adéquatement vaccinés.

On a hâte de voir ça!

