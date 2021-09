Est-ce que les couples de l'île de l'amour sont compatibles selon l'astrologie?

Est-ce que les candidats à l’île de l’amour sont compatibles? Seuls leurs signes astrologiques peuvent nous le dire!

Si vous avez déjà demandé à votre date quel était son signe astrologique, c’est normal! En sachant cette information cruciale, on peut savoir si on a l’habitude de bien s’entendre avec des gens du même signe, ou pas.

s

En regardant les signes astrologiques des candidats de l’île de l’amour, on réalise que certains couples semblent plus compatibles que d’autres...

Voici donc les signes astrologiques des Insulaires et avec qui ils seraient compatibles!

1. Anna-Maëlle (Vierge) et Marek (Cancer)

La jeune femme de 22 ans a débuté l'aventure en couple avec Marek dont le signe est Cancer. Le signe de la Vierge étant plus terre à terre est un excellent match avec le Cancer, plutôt émotif. Leurs deux énergies différentes, mais complémentaires, s’agencent à merveille.

Anna-Maëlle et Tommy-Lee (Gémeaux)

À l'opposé, le match Vierge/Gémeaux peut être désastreux. La personne Vierge adore prévoir et planifier, alors que la Gémeaux change d’idée sur un coup de tête. Frictions assurées!

Le match idéal : Il semblerait que le couple initial soit l’idéal. Est-ce que Marek et Anna-Maëlle se retrouver en cours de route?

2. Sandrine (Vierge) et Samuel (Lion)

Malgré le fait que ces deux signes soient assez différents en apparence, ils présentent plusieurs similitudes. Les Vierge et les Lion sont très fidèles et créatifs, ils ne le démontrent simplement pas de la même façon.

Le match idéal : Sandrine pourrait tenter d’apprendre à connaître Marek si elle venait à trouver Samuel trop centré sur lui-même. Pour ce qui est de Samuel, il devrait peut-être se tourner vers Isabelle...

3. Isabelle (Balance) et Mohab (Taureau)

Là où la Balance est séductrice et sociable, la personne Taureau peut préférer passer une soirée seule à la maison. Cela n’en fait pas des signes incompatibles, au contraire! Ensemble ils peuvent explorer leur sensualité tout en se laissant l’espace d'être chacun eux-mêmes.

Le match idéal : Règle générale, les Balance et les Lion font de bons partenaires. Peut-être Isabelle et Samuel vont-ils éventuellement se découvrir. Les signes idéeaux pour les Taureau sont Capricorne et Scorpion, alors la femme idéale de Mohab n'est peut-être pas encore arrivée!

4. Gracia (Gémeaux) et Benjamin (Vierge)

Tout comme Anna-Maëlle et Tommy-Lee, ce couple n’est pas compatible, à première vue! Le côté indécis des Gémeaux pourrait venir à irriter celui plus cartésien de la personne Vierge, à moins que ceux-ci apprennent à bien communiquer leurs sentiments.

Le match idéal : Le partenaire idéal pour Gracia n’est peut-être pas encore arrivé sur l’île! Son côté indépendant serait mieux nourri avec une personne Sagittaire ou encore Verseau. Pour ce qui est de Benjamin, Gracia ou Audrey sont de bonnes candidates.

5. Audrey (Gémeaux) et Ismaël (Scorpion)

La personne Scorpion a tendance à être très sensible (même si elle le cache sous une carapace) alors que les Gémeaux ne pensent pas toujours avant d’agir. Ceci crée donc un couple qui risque de ne pas se comprendre au quotidien et, il faut l’avouer, un mauvais match.

Le match idéal : Audrey a démontré de l’intérêt envers son jumeau Gémeaux Tommy-Lee, prouvant donc le dicton «qui se ressemble, s’assemble». Pour Ismaël, une femme Verseau ou Taureau pourrait être mieux adaptée à sa personnalité.

À voir aussi :

s