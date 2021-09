Charli et Dixie D’Amelio se confient sur comment les réseaux sociaux affectent leur santé mentale

Crises de panique, anxiété sociale et dépression... Les sœurs D’Amelio n’ont pas la vie facile depuis quelques années.

La toute nouvelle télé-réalité The D’Amelio Show disponible sur Disney + permet aux fans de Charli et Dixie de voir l’envers du décor de la vie d’une star de TikTok. Dès les premiers épisodes, les deux jeunes femmes n’ont pas peur de parler de leurs problèmes de santé mentale, exacerbés par les réseaux sociaux.

Dans l’un des épisodes, on peut voir Charli faire une crise de panique lorsque, durant une sortie de magasinage avec Dixie, un paparazzi les approche. À ce moment-là Charli avait 16 ans, elle en a aujourd’hui 17.

Un extrait, devenu viral sur TikTok, montre le moment après cette crise de panique. En larmes, Charli dit qu’elle ne veut plus jamais sortir de chez elle ou parler à personne. « On dirait que c’est de plus en plus difficile » dit-elle entre deux sanglots.

Dans un autre extrait viral, c’est Dixie qui s’effondre. Après la sortie d’une vidéo dans laquelle le magazine Vogue l’a suivie durant une journée, la jeune femme de 20 ans n’en pouvait plus des commentaires négatifs.

La grande sœur exprime le fait qu’elle se fait constamment dire que son succès est dû à celui de sa sœur et que cela lui donne l’impression qu’elle ne mérite pas le sien.

Décidément, les deux jeunes femmes sont très affectées par la pression venant des réseaux sociaux et des haters.

On leur souhaite beaucoup de bonheur.

