10 sacs à dos tendance à moins de 100$ pour une rentrée stylée

Petit ou gros, de style sportif ou plus chic, en faux cuir ou fait à partir de matière recyclée, voici 10 sacs à dos fashion à moins de 100$ pour un retour en classe des plus tendances.

1. Sac à dos Jansport, 50$ chez Sports Experts

Véritable classique de la rentrée, les sacs Jansport sont très populaires et accessibles. Munis de plusieurs compartiments, ce sac à dos permet d’insérer autant des livres, qu'un ordinateur et même une bouteille d’eau. La marque propose plusieurs motifs et couleurs, question de ne pas négliger son style!

2. Boîte à lunch en cuir vegan, 60$ chez Design Lambert

Entre un sac à main et une boîte à lunch, la griffe québécoise Design Lambert a lancé le modèle hybride Kate, qui deviendra un chouchou de la rentrée des classes. Les fashionistas adopteront à coup sûr cette élégante boîte à lunch, qui comprend même une pochette où y glisser votre cellulaire.

3. SOHO sac à dos avec bretelle de Bugatti, 80$ chez Bugatti Collections

Question de vous glisser dans la peau d’une avocate ou d’une PDG de compagnie, Bugatti a lancé sa collection de sacs SOHO et on capote sur le sac à dos avec bandoulières ajustables et amovibles. Inspiré du quartier chic de SoHo à New York, ce sac est conçu de cuir végétalien matelassé doux pour un look à la fois chic et contemporain.

4. Sac à dos Creator de Adidas, 37.50$ chez Bureau en Gros

Si vous êtes plutôt étudiant dans un programme sport-étude, le sac à dos Creator de la marque Adidas est vraiment ce qu’il vous faut. Il possède un grand compartiment principal et de multiples poches zippées pour tout organiser : les affaires d’école, du boulot et d’entraînement. De plus, il est fait à partir de matières recyclées!

5. Sac à dos recyclé, 24$ chez Ardène

Beau, simple et pas cher. Le sac à dos éco-conscient Started from a bottle, now I'm here de la boutique Ardène complète bien le look d’une personne assumée et amoureuse de la mode et de l’environnement. Ce sac est fait de matière recyclée et son mini prix et sa couleur rose pastel en font l'accessoire parfait.

6. Sac à dos Eco-City de Herschel, 80$ chez Little Burgundy

Toujours dans les modèles ecofriendly, l’entreprise de sacs à dos Herschel présente sa collection Eco-City qui est fabriquée avec des tissus 100 % recyclés et des matériaux recyclés de pointe. On adore sa forme rectangulaire et ses teintes originales qui font de ce sac à dos un accessoire unique et branché.

7. Sac à dos souple de Simons, 69$ chez Simons

Pour les promenades au centre-ville ou au centre commercial durant une virée shopping, le sac à dos souple de Simons est non seulement chic, mais aussi pratique. Fait de faux cuir, ce sac à dos végétalien est aussi composé de matière recyclable. Les bretelles sont également ajustables.

8. Petit sac à dos H&M, 25$ chez H&M

Ce petit sac à dos noir et en cuirette est un passe-partout. De l’école avec tes sorties avec tes amies, c’est le sac qui s’agence à toutes les occasions. Malgré son format compact, son grand compartiment te permet d’insérer tes cahiers de notes et ton portefeuille et son compartiment extérieur est parfait pour y mettre ton étui à crayons et ton cellulaire.

9. Un sac à dos minimaliste en Better Cotton, 65$ chez Reebok

Envie d’un look épuré? Si oui, Reebook propose le sac à dos minimaliste avec un design simple pour matcher toutes tes tenues. Le coton issu de la culture de coton écologique compose ce sac dont 50 % de la culture de coton Better Cotton. Deux couleurs sont disponibles.

10. Le sac Kånken de Fjällräven, 100$ chez Indigo

Le sac suédois Kånken de Fjällräven est une véritable icône et fait sensation partout dans le monde. Reconnu pour sa durabilité, il est aussi confortable que pratique. Le tissu en vinylon en fait un sac à dos étanche et si solide qu’on peut y transporter n’importe quoi : cahiers, laptop, lunch ou autres effets personnels.

