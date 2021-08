15 produits de beauté à avoir dans son sac à dos pour l’école

Le sac à dos d’une fille ressemble drôlement au sac de Mary Poppins. On y trouve de tout : stylos de toutes les couleurs, mouchoirs, clés, cartes, bloc-notes, téléphone et sans oublier des produits cosmétiques.

Voici 15 indispensables en format miniature à glisser dans son sac.

1. Nars : Mini correcteur crémeux radiant

Prix : 18$

Description : Un anticernes à diffusion de lumière offert en format de voyage qui sera des plus pratiques pour des retouches. Idéale pour tous les types de peau, cette formule masque les imperfections, estompe les rides et ridules, et dissimule les cernes et les signes de fatigue. Le mélange de plantes hydrate, raffermit, réduit les rougeurs et renforce la peau. Ce produit est végétalien.

2. Milk Makeup : Mini bâton crémeux pour les joues et les lèvres

Prix : 24$

Description : Produit composé de beurre de mangue, huile d’avocat et huile d’abricot et formulé avec des ingrédients hydratants pour une couleur superposable et facile à estomper. Ce bâton est facile et rapide à utiliser et n’a pas été testé sur les animaux.

3. Caudalie : Élixir de beauté format 30 ml

Prix : 22$

Description : Une brume tonifiante qui resserre les pores, fixe le maquillage et fournit une dose instantanée d’éclat à la peau. Inspirée par le célèbre élixir de jeunesse de la reine Isabelle de Hongrie, l’Eau de beauté contient des extraits de raisin et des ingrédients purifiants qui donnent un éclat instantané au visage. Ce produit végétalien est très prisé par les célébrités et les artistes maquilleurs du monde entier.

4. Kérastase : Shampooing sec Fresh Affair

Prix : 45$

Description : Un shampooing sec et parfumé qui tient jusquʼà 24 heures. Absorbe instantanément lʼhuile et laisse les cheveux propres et légers. Fresh Affair est formulé avec de l’amidon de riz et de la vitamine E.

5. Lancôme : Mini mascara volume Lash Idôle pour des cils recourbés

Prix : 18$

Description : Un mascara qui cible chaque cil afin de leur donner instantanément un effet recourbé, de la longueur et un résultat sans grumeaux. En tout, 360 poils miniatures qui permettent dʼallonger les cils de la racine à la pointe. Une formule gel légère qui laisse les cils très doux.

6. Sephora Collection : Déodorants solides Clean

Prix : 11$

Description : Le déodorant en bâton est sans aluminium, végétalien, et ne laisse pas de marques blanches ni de résidus. Dure jusqu’à 12 heures, protégeant vos aisselles contre les odeurs toute la journée.

7. Too Faced : Mini repulpeur Lip Injection Extreme

Prix : 22$

Description : Un brillant à effet longue tenue pour des lèvres pulpeuses. À appliquer matin et soir pour une excellente hydratation et pour augmenter le volume des lèvres.

Prix : 12$

Description : Des crèmes au beurre de karité qui nourrissent et emprisonnent l’humidité dans la peau, laissant ainsi les mains douces et soyeuses. Elles contiennent également de l’huile de noix de coco, du miel et de l’extrait de racine de guimauve.

9. MAC : Mini rouge à lèvres

Prix : 16$

Description : Un rouge à lèvres dans les teintes cultes, mais en mini. Dix teintes, trois textures. C’est le produit mythique qui a rendu M·A·C célèbre.

10. Sephora Collection : Crayon sur le pouce pour les yeux

Prix : 8$

Description : Ce crayon pour les yeux garantit une application fluide, précise et idéale pour la paupière intérieure et le contour de l'œil. Ce produit n’est pas testé sur les animaux.

11. Sol de Janeiro : Mini brume de parfum Brazilian Crush pour les cheveux et le corps

Prix : 25$

Description : Une brume parfumée pour le corps aux pistaches séduisantes et avec des notes de caramel salé. Peut aussi être utilisée sur les cheveux et la lingerie. Ce produit exprime la philosophie brésilienne selon laquelle la beauté n’est pas une norme à atteindre, mais une attitude à adopter.

12. Make Up Forever : Poudre pressée de microfinition Ultra HD

Prix : 30$

Description : Ce poudrier compact est disponible dans trois teintes : Translucide pour les teints clairs à moyens, Banane pour les teints moyens à bronzés et Pêche pour les teints bronzés à foncés. Sa formule légère absorbe l’excès de sébum tout en illuminant les traits et en diminuant l’apparition des rides et ridules.

13. Josie Maran : Mini lingettes Bear Naked Wipes

Prix : 16$

Description : Une lingette démaquillante naturelle qui nettoie la peau en douceur en éliminant le maquillage, la saleté et les impuretés. Idéale après un cours d’éducation physique! Gorgées d’huile d’argan, d’aloès, de camomille et de concombre, les lingettes biodégradables sont hyper douces et respectent la peau délicate des yeux.

14. Sephora Collection : Ensemble de petits pinceaux

Prix : 20$

Description : Ces pinceaux sont faits à partir de produits synthétiques et il est possible de les utiliser avec toutes les formules.

15. Mount Lai : Mini rouleau de jade dégonflant pour le visage

Prix : 30$

Description : Un rouleau indispensable pour le visage et conçu pour opérer un effet apaisant et rafraîchissant sur la peau. Favorise le drainage du visage tout en diminuant les tensions.

