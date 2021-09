L’île de l’amour : voici où suivre tous les candidats sur Instagram

On a très hâte d’en apprendre plus sur les 10 premiers Insulaires de l’île de l’amour, mais en attendant le 12 septembre, on peut aller les espionner sur Instagram!

La saison de cette téléréalité croustillante débutera avec 10 Insulaires, soit 5 gars et 5 filles. Ensuite, de nouveaux candidats vont se joindre au groupe pour venir chambouler les couples existants et tenter de se tailler une place dans la villa.

• Pour en savoir plus sur eux: Voici les 10 candidats sexy de la première édition québécoise de L’île de l’amour

Voici donc où suivre les 10 premiers candidats de l’île de l’amour sur Instagram:

Le compte Instagram de Marek ne compte que quelques photos, majoritairement des selfies et des photos entre amis.

Le jeune homme de 25 ans est propriétaire du resto le St. Mark dans le vieux Longueuil et il en est fier!

Grand sportif, il est athlète professionnel de Judo, Mohab passe beaucoup de temps au gym et cela paraît.

Le jeune homme n’a qu’une poignée de photos sur son compte Instagram, mais on remarque surtout son adorable chien!

L’entraîneur personnel est très actif sur les réseaux sociaux où il partage souvent ses sessions d’entraînement avec plusieurs personnalités connues comme Jessika Dénommée, Elody Petit, et plus encore.

La jeune femme de 24 ans est pilote, et elle n’hésite pas à faire voir à ses abonnés Instagram les magnifiques paysages qu’elle survolle.

La mannequin a participé à une foule de campagnes pour des marques qu’on adore et se tient avec plusieurs influenceuses connues du public.

Avec 47 000 abonnés sur Instagram au moment d’écrire ces lignes, Audrey est déjà une Instababe!

La jeune femme de 22 ans partage des selfies ainsi que des photos de voyage qui démontrent qu’elle a confiance en elle.

Tout comme Audrey, Sandrine a déjà plusieurs abonnés sur Instagram où elle partage ses photos mode et lifestyle.

On les aime déjà!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s