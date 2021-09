BKIND sort 18 nouveaux vernis à ongles d'automne et tu vas tout vouloir

L’arrivée de l’automne est synonyme de couleurs plus foncées et neutres sur nos ongles, et grâce à BKIND, on aura l'embarras du choix cette année!

Courtoisie

La marque québécoise, végane et non testée sur les animaux sort une collection automnale comprenant 18 nouvelles teintes réconfortantes.

Les vernis sont respectueux de l’environnement et ne contiennent aucun des 10 ingrédients toxiques qu’on retrouve dans la majorité des produits disponibles sur le marché.

Les noms des teintes sont inspirés par les expressions québécoises, Montréal (surtout le Sud-Ouest), l’astrologie et tout ce qui est bling.

Voici nos teintes coup de coeur de la collection de vernis à ongles d’automne de BKIND:

24K, un vernis transparent avec des brillants dorés festifs :

16$ chez BKIND

T’as ben raisin, un pourpre foncé classique pour l’automne:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Taurus, un brun chocolat riche:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Verdun Beach, un bleu gris indémodable:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Leo, un rouge tomate classique et original à la fois:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Bichon, un vrai blanc mat et opaque:

Courtoisie

16$ chez BKIND

En beau fusil, un vert forêt qui nous prépare à Noël:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Belvédère, un vert jade très clair:

Courtoisie

16$ chez BKIND

Voyez la collection complète juste ici. Bon magasinage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s