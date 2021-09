On a montré aux Académiciens leurs auditions jamais vues auparavant et voici leurs réactions

Les Académiciens ont tous dû passer une audition avant d’être retenus pour l’aventure Star Académie. Ni le public ni les candidats eux-mêmes n'ont vu les vidéos de leurs auditions... jusqu’à aujourd’hui!

Nous avons invité les candidats de Star Académie à venir voir, et réagir, à leur audition passée il y a de cela presque un an.

Ceux-ci nous ont dévoilé les dessous de cette journée stressante dans une capsule hilarante et inspirante. Dans celle-ci, ils expliquent comment choisir sa chanson d’audition, ce qu’ils changeraient si c’était à refaire, et plus encore.

Voyez William, Meghan, Zara, Shayan, Matt, Olivier et Rosalie réagir à leurs auditions dans la vidéo ci-dessus et cliquez sur leur nom pour voir leurs capsules individuelles.

Pour passer l'audition pour Star Académie 2022, cliquez juste ici . Les auditions se déroulent en septembre et octobre à Montréal, Sherbrooke, Gatineau, Québec, Chicoutimi, Rimouski, Moncton et Bathurst.

Bonne chance!