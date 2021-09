Ces TikTokeurs sont les SOSIES des acteurs de Outer Banks

La nouvelle tendance sur TikTok est aux sosies! Après Outer Banks, faites place à Mid Banks et à Inner Banks!

Outer Banks est l’une des séries les plus populaires en ce moment; ce n’est donc pas surprenant que ses acteurs soient devenus des célébrités. Par contre, on ne s’attendait pas à ce que des sosies des acteurs deviennent eux aussi si populaires!

Sur TikTok, plusieurs personnes qui présentent des ressemblances physiques avec les acteurs et leur personnage gagnent en popularité. Ceux-ci reprennent des moments forts de la série ou encore des looks mémorables.

Certains forment même des groupes de sosies! L’un d’eux s'appelle Mid Banks et comprend JJ, Sarah, Kiara, Pope et Cleo.

C’est Peter DeLuke, le sosie de JJ, qui a créé ce groupe. Rudy Pankow lui-même a déjà réagi à l’une de ses vidéos, indiquant qu’il trouvait la ressemblance impressionnante!

Le reste du groupe comprend Laura Estada dans le «rôle» de Kiara, Ashley Sweeney est Sarah Cameron, l’athlète Braxton Sharp est le sosie de Pope et, finalement, une certaine Lucy est celle qui incarne Cleo.

Le second groupe s’intitule les Inner Banks et ils ont un avantage, car ils ont un John B dont le véritable nom est Valen Bargana.

Le reste du groupe est composé de Nick Wilkins, un autre sosie de JJ très populaire sur la plateforme. La Kiara s’appelle Brooklyn et elle a seulement 14 ans! Lily Morgan est le sosie de Sarah Cameron, Quin May est Pope et Cleo est Kristyn Chanel.

Ils ont même déniché un Rafe (Nick Precise) et un Topper (Bret Gallavan)!

L'un de ces deux groupes devrait tenter de recruter cette TikTokeuse puisqu'elle est identique à Madison Bailey, alias Kiara!

On adore!

