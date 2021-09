5 accessoires tendance dont on ne peut se passer cet automne

L’automne approche et apporte avec lui non seulement le temps frais, mais aussi son lot de nouvelles tendances à adopter dès maintenant!

Côté accessoires, on risque d’avoir envie de ranger nos sacs à main colorés de l’été ainsi que nos foulards pour cheveux funky. On troque ces items estivaux pour des versions automnales à souhait!

Voici donc 5 accessoires essentiels pour l’automne 2021:

1. Le sac hobo

Ce sac très tendance dans les années 2000 est de retour! On le reconnait par sa forme en presque demi-lune et son côté mou. Cet automne, on le porte dans une version moyenne, ou même oversized, dans des coloris neutres.

Sac souple de Dune London, en rabais à 104$ chez La Baie

Sac Konopkin de Aldo, en rabais à 30$ en ligne

Grand sac à main en similicuir, 46$ chez Amazon

2. La botte haute

Si vous êtes fans de bottillons, l’automne 2021 ne sera pas votre saison! On opte plutôt pour des modèles qui vont en haut du genou pour un look chic. Si vous préférez une option moins haute, tournez-vous vers la botte de cowboy ou encore celle d’équitation.

Botte haute de Dream Pair, 50$ chez Amazon

Botte Britnay de Call it spring, 100$ en ligne

Botte haute Satori de Aldo, 160$ en ligne

3. Les lunettes oversized

On continue le thème des années 2000 avec une tendance phare de cette époque: les grosses lunettes de soleil. Avec un verre qui couvre la moitié du visage, une monture en plastique et même des ornements métalliques, vous serez à la fine pointe de la mode.

Lunette Celarith de Aldo, 16$ en ligne

Lunette en hexagone de Urban Outfitters, en rabais à 14$ en ligne

Lunette carrée Ybaledia de Aldo, 16$ en ligne

4. Les ceintures vintage

Que ce soit pour cintrer un veston oversized ou encore pour faire tenir votre jean favori, les ceintures sont de retour. On opte pour un modèle à l’allure vintage et on ose les versions imposantes!

Ceinture double boucle de Simons, 39$ en ligne

Ceinture style western de Jasgood, 25$ chez Amazon

Lot de 3 ceintures Pantide, 26$ chez Amazon

5. Les grosses bagues

On a vu beaucoup de bijoux colorés et voyants cet été, et cela continue durant la saison fraîche. Au lieu d’opter pour des bagues en résines colorées, tournez-vous plutôt vers les métaux et les pierres précieuses.

Lot de 3 bagues vintage de Erica Jewels Toronto, 19$ chez Etsy

Lot de 5 bagues Paola, 24$ chez Urban Outfitters

Lot de 3 bagues dorées, 15$ chez Dynamite

Bon magasinage!

