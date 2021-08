Rentrée télé 2021: 8 émissions québécoises à voir cet automne

Une foule d’émissions qu’on adore et plusieurs nouveautés seront lancées dans les prochaines semaines pour une rentrée télé québécoise 2021 excitante!

Que vous soyez fans de téléréalités croustillantes, de téléromans dramatiques ou d’humour, vous trouverez votre compte dans ces séries télé lancées en septembre 2021.

Voici ce qui s’en vient à la télé québécoise:

L’île de l’amour - dimanche 12 septembre 2021 sur TVA et TVA+

Joël Lemay / Agence QMI

La téléréalité ultra-populaire à travers le monde arrive enfin au Québec! On y suit des célibataires sexy qui cherchent l’amour sur une île paradisiaque du Mexique. Ils devront former un couple durable, mais aussi séduire le public, pour garder leur place en tant qu’insulaires. Avec Naadei Lyonnais à l’animation et Mehdi Bousaidan à la narration, ça promet.

L’heure bleue saison 5 - mardi 14 septembre sur TVA et TVA+

PHOTO COURTOISIE/ÉRIC MYRE

La toute dernière saison de ce téléroman populaire arrive à grands pas! Le dernier épisode nous avait laissés sur une note plutôt dramatique, alors que Thomas avait disparu avec Charles. Clara, qui avait peur que quelque chose de grave se soit produit, redoutait l'impensable... Finalement, une bande-annonce dévoilée tout récemment a enfin révélé le destin tragique de Thomas.

Toute la vie saison 3 - mardi 14 septembre sur ICI télé

Camille Felton se joint à la distribution de cette série télé portant sur des mères adolescentes. Elle joue Rosalie, une jeune fille qui «en a dedans» et qui espère que son chum, Clément, s’inscrive à l’école et termine son secondaire avec elle.

Chaos - mardi 14 septembre sur TVA et TVA+

PHOTO COURTOISIE/TVA

Cette toute nouvelle série originale a une prémisse des plus intrigantes: le destin de 10 jeunes adultes fans d’un chanteur populaire est changé à tout jamais lorsqu’une tragédie survient après l’un de ses concerts. La distribution comprend Mélissa Bédard, Lysandre Ménard, Lévi Doré, Pier-Gabriel Lajoie, Simon Morin, Pascale Bussières, Christian Bégin, Fanny Mallette et la liste continue...

Virage - mercredi 15 septembre sur Noovo

Librement inspirée de la vie de Marianne St-Gelais, Virage nous plongera dans l'histoire de Frédérique, jouée par Charlotte Aubin, une patineuse de vitesse qui s’est rendue trois fois aux Jeux olympiques. Elle décide de prendre sa retraite et de se séparer de son conjoint Antoine, joué par Émile Schneider. Devant le vide, elle devra revoir sa façon de penser sa vie, sans course et sans performance.

Chanteurs Masqués - dimanche 19 septembre sur TVA et TVA+

PHOTO COURTOISIE / Productions Déferlante

Ce concept qui brille à l’international depuis des années arrive enfin ici. Il s’agit d’une compétition à saveur ludique dans laquelle des personnalités bien connues du public québécois doivent «performer» des chansons, leur identité dissimulée sous des costumes élaborés. Les juges-enquêteurs (Anouk Meunier, Véronic DiCaire, Sam Breton, Marc Dupré et Stéphane Rousseau) devront ensuite tenter de démasquer les participants, semaine après semaine.

Révolution saison 3 - dimanche 19 septembre sur TVA et TVA+

PHOTO COURTOISIE / Thierry du Bois / OSA

Sarah-Jeanne Labrosse reprend l’animation de Révolution pour une troisième mouture. On nous promet un niveau d’excellence supérieur à celui des années précédentes chez les candidats. On aura aussi droit à des styles de danse jamais vus auparavant sur le plateau de Révolution! Ça promet.

Campus - 5 octobre à VRAK

Campus suivra sept jeunes adultes qui ont un parcours hors norme et quelquefois confrontant. On rencontrera Alex, Cédric et Yasmine, un «trouple» polyamoureux; Yandou, une Sénégalaise fraîchement arrivée au pays; Béthanie, une femme libérée qui porte un «lourd secret»; Myriam, qui se bat contre les injustices, et Taylor, qui vit mal avec les erreurs qu'il a pu commettre par le passé. Ensemble, ils vont tisser des liens forts.

À voir!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s