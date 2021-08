Alex L’Abbée et Livia Martin organisent un événement que tu ne voudras pas manquer

L’influenceur Alex L’Abbée et la comédienne Livia Martin t’invitent à une journée très spéciale et voici tous les détails!

Le samedi 28 août 2021, à Montréal, aura lieu un méga pop up shop Ohana X Midi 34. Organisé par Alex et Livia, cet événement permettra de célébrer la fin de l’été en magasinant et en fêtant au soleil.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les deux influenceurs!

La marque de vêtements d’Alex, Ohana, sera disponible, tout comme la collection de bijoux de Livia, en collaboration avec Midi 34. Les articles seront vendus en rabais.

• À lire aussi: Livia Martin sort une collection de bijoux et tu vas tout vouloir

Les billets sont gratuits et vous donneront accès à l’événement, aux spectacles des différents DJ sur place et aussi au bar. Il faudra donc être âgé de 18 ans ou plus pour s’y rendre.

Il y aura sans contredit des surprises sucrées puisque Juliette & Chocolat est un partenaire de l’événement! Côté boissons, en plus de Coca Cola, qui est partenaire, on pourra compter sur la disponibilité de plusieurs marques québécoises. À ne pas manquer!

Voici tous les détails:

Quoi? Pop up shop Midi 34 X Ohana

Quand? Samedi 28 août de midi à 22h

Où? L’esplanade Louvain à Montréal H2N1V8

Pour vous procurer des billets et pour tous les détails, rendez-vous sur le site de l’événement !

Pour plus de Livia et Alex, ne manquez pas nos vidéos en collaboration avec eux:

s