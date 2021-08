Voici comment ces 20 influenceuses profitent de la fin de l’été

L’été 2021 tire à sa fin, mais les personnalités québécoises profitent de chaque dernier instant de chaleur et de beau temps.

Vacances au chalet ou même en France, journées au bord de l’eau, Festival Mode + Design, l’emploi du temps des influenceuses est bien occupé ces temps-ci!

Voici donc comment ces 20 influenceuses profitent de la fin de l’été

1. Ludivine Reding a passé du bon temps en famille en France.

2. Cassandra Bouchard a célébré son 27e anniversaire.

3. Elisabeth Rioux est de passage au Québec avant de retourner au Costa Rica et elle en a profité pour rencontrer ses fans au Festival Mode + Design.

4. Alicia Moffet a posé devant la lentille du photographe William Arcand pour de magnifiques photos.

5. Marie Gagné a célébré la Fierté avec Rox Deragon.

6. Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay ont passé du temps en amoureux à Tremblant.

7. Claudie Mercier et Mathieu Pellerin ont fait semblant de se marier pour une séance photo... en attendant leur vrai mariage!

8. Rym et Chris ont passé une belle journée au bord d’un lac.

9. Vanessa Duchel a pris la poste devant un mur de brique.

10. Sophia-Rose Labbé a profité d’un magnifique coucher de soleil pour prendre de belles photos.

11. Maud Poulin a célébré ses fiançailles à son copain de longue date, Gabriel, qui avait fait la grande demande en juillet.

12. Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume ont fait le tour du Québec avec leur marque Girl Crush, puis se sont installées au Festival Mode + Design pour un pop up shop.

13. Noemie Lacerte a surpris son copain Alex en louant une Lamborghini et en lui préparant une journée spéciale pour sa fête.

14. Alex Labbée et Livia Martin préparent un méga pop up shop Ohana et Midi34... à suivre!

15. Gloria-Bella a lancé sa chanson I Don’t Know.

16. Gabrielle Marion a terminé le tournage du long-métrage Purgatoire.

17. Catherine Peach a profité d’une épluchette de blé d’Inde, a fait du stand up paddle board avec son chien et a rencontré la Coupe Stanley!

18. Marianne Plaisance a visité le Bas-Saint-Laurent et ses beaux paysages.

19. Mila Taillefer a passé du temps de qualité au Lac à Mashteuiatsh avec ses proches.

20. Lysandre Nadeau a célébré 1 an de sobriété.

Wow!

