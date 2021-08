15 produits VRAIMENT pas chers chez Sephora

Parfois, pas besoin de dépenser une fortune pour avoir des produits de qualité. Chez Sephora, il y a les formats de voyage qui nous offre la possibilité d’acheter et d’essayer des marques renommées à petit prix, sans oublier leurs cosmétiques maison qui sont bien appréciés.

Voici 15 produits à se procurer sans se ruiner chez Sephora.

1. TARTE – MINI ANTICERNES SHAPE TAPE

Prix: 13$

Description: Une formule à la couvrance complète qui offre une tenue impeccable et accentue l’éclat de la peau. Estompe l’apparence des rides et ridules sans accumulations ou dépôts. Végétalien, sans gluten et non testé sur les animaux.

2. SEPHORA COLLECTION – MASQUE VISAGE

Prix: 7$

Description: Une collection de masques en biofibres pour le visage qui créent une impression de seconde peau et optimisent la libération des ingrédients tout en fournissant des résultats visibles en 15 minutes seulement.

3. CHARLOTTE TILBURY – MINI HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER

Prix: 20$

Description: Un mini rehausseur de teint qui estompe, lisse et illumine la peau. Un produit inspiré par les filtres des réseaux sociaux et qui peut être utilisé comme base teintée et être porté sous le fond de teint ou comme illuminateur.

4. SEPHORA COLLECTION – MASQUE PUR ET SAIN POUR LES YEUX

Prix: 5$

Description: Un masque biologique qui contient des ingrédients végétaliens de source naturelle à 91 % et qui cible les problèmes du dessous de l’œil comme la sécheresse et les cernes.

5. VERB – MASQUE TONIFIANT ET HYDRATANT VIOLET POUR LES CHEVEUX

Prix: 6$

Description: Un masque de soin hydratant et adoucissant qui neutralise les tons brunâtres et jaunes des cheveux blonds, gris et argentés. Le pigment violet sert à restaurer et à illuminer les cheveux entre les visites au salon.

6. SEPHORA COLLECTION – LOTION TONIQUE VITAMINÉE

Prix: 8$

Description: Une lotion tonique qui est enrichie dʼextraits de plantes et de vitamines pour nourrir la peau. La texture légère rafraîchit la peau sans laisser de film huileux ou collant.

7. MORPHE – PALETTE ARTISTIQUE 9V VINTAGE ROSE

Prix: 16$

Description: Cette palette de teintes intensément pigmentées, incroyablement crémeuses et tellement faciles à fondre est conçue pour créer de magnifiques styles rosés et doux.

8. SEPHORA COLLECTION – ENCRE À LÈVRES CRÉMEUSE LIQUIDE

Prix: 19$

Description: Cette couleur pour les lèvres ultra pigmentée est infusée d’huile d’avocat pour offrir une couleur riche et qui glisse facilement. Se transforme en une encre soyeuse et légère qui ne coule pas, ne craque pas et ne dessèche pas vos lèvres.

9. ANASTASIA BEVERLY HILLS – GEL DIPBROW MINI

Prix: 12$

Description: Cette formule est résistante à l’eau et tient jusqu’à 12 heures. L’applicateur permet un fini naturel et le produit se décline dans cinq nuances.

10. MORPHE – TRIO POUR LES LÈVRES

Prix: 24$

Description: Chaque trio comprend un rouge à lèvres super lisse, un crayon pigmenté puissant et un brillant à lèvres à haute brillance.

11. IT COSMETICS – MINI CRÈME CC+ YOUR SKIN BUT BETTER FPS 50

Prix: 21$

Description: Une crème correctrice de teint à couvrance totale renfermant un soin anti-âge et un écran solaire FPS 50+. Il a été cliniquement montré qu'elle augmente l'hydratation, lisse la texture et rehausse la luminosité. Cette formule révolutionnaire ne se craquelle pas et camoufle instantanément les imperfections cutanées, y compris les taches pigmentaires.

12. SEPHORA COLLECTION – CRÈME ILLUMINATRICE POUR LES YEUX

Prix: 23$

Description: Une crème hydratante contour des yeux contenant de la caféine et de l’acide hyaluronique, elle réduit les cernes, les poches et les signes du vieillissement. Donne un éclat de jeunesse à vos yeux.

13. DR. DENNIS GROSS SKINCARE – MINI GEL NETTOYANT PERFECTEUR DE PORES ALPHA BETA

Prix: 18,50$

Description: Un gel nettoyant qui exfolie délicatement les pores et les décongestionne tout en éliminant le maquillage et les bactéries. Sans savon et sans sulfate, ce nettoyant est non abrasif et il déloge les cellules mortes.

14. SEPHORA COLLECTION – MINI VERNIS À ONGLES COLOR HIT

Prix: 7$

Description: Un vernis à ongles durable, facile et rapide à appliquer, aux couleurs éclatantes et au lustre qui dure cinq jours.

15. LANCÔME – MINI MASCARA VOLUMISANT POUR DES CILS RECOURBÉS

Prix: 18$

Description: Mascara ciblant chaque cil pour leur donner un effet éventail sans grumeaux et doté dʼune brosse incurvée qui relève les cils pour un regard agrandi.

