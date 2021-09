10 chirurgiens esthétiques de Québec les mieux notés sur RateMDs

Le choix d’un chirurgien doit se faire en se basant sur plusieurs critères importants : les études, les qualités humaines, l’expertise, l’écoute et ses spécialisations en lien avec le type de chirurgie que vous désirez avoir. Rien ne doit être laissé au hasard et parfois il faut en rencontrer plusieurs afin de prendre une décision réfléchie.

Voici 10 des chirurgiens esthétiques les mieux notés sur RateMDs pour vous aider à faire un choix éclairé. Ils pratiquent tous en institut privé à Québec.

Dr Olivier Boa a toujours été très attaché à la ville de Québec. Né au coeur même de la vieille capitale, il compléta... Publié par Les Plasticiens - Maison de chirurgie esthétique sur Mercredi 5 février 2020

Rigoureux, perfectionniste et humain, Olivier Boa pratique la chirurgie esthétique en gardant en tête trois grands principes: écoute, qualité et accompagnement. Parmi les procédures qu’il pratique: blépharoplastie, redrapage cervico-facial, augmentation mammaire, liposuccion, abdominoplastie, etc. Pour ce qui est de ses nombreuses études, il détient une maîtrise en génie tissulaire, une spécialité en chirurgie plastique et reconstructive et une surspécialité en microchirurgie. Dr Olivier Boa travaille actuellement à l’Hôtel-Dieu de Lévis où il occupe le poste de chef du service de chirurgie plastique.

On dit de Frédéric Arsenault qu’il est minutieux et facile d’approche. Ayant obtenu sa spécialisation en chirurgie plastique à l’Université de Montréal, il a par la suite effectué une année supplémentaire à l’Université UBC de Vancouver afin de se spécialiser en microchirurgie reconstructive et chirurgie faciale. Il travaille entre autres à l’Unité des grands brûlés de l’hôpital Enfant-Jésus de Québec. Que ce soit pour une chirurgie du visage, des seins ou du corps, une consultation personnalisée lui permettra de cibler vos attentes.

Découvrez Docteur Benoit Thériault, diplômé en médecine de l’Université Laval depuis 2007. Stimulé par le souci du... Publié par Les Plasticiens - Maison de chirurgie esthétique sur Mercredi 5 février 2020

Stimulé par le souci du détail et le côté artistique de la chirurgie plastique, Benoit Thériault a suivi une maîtrise en épidémiologie clinique à l’Université Laval. Une fois sa certification obtenue, le Dr Thériault a consacré une année à enrichir ses connaissances et techniques à l’étranger (Kelowna, Lyon, Bordeaux, Paris). Il est impliqué au niveau universitaire en tant que chargé d’enseignement en chirurgie plastique à l’Université Laval.

Dre Bussières possède une surspécialisation, effectuée à Indianapolis, dans le traitement et la reconstruction des patients atteints de brûlures graves. Au CHU de Québec, elle exerce la chirurgie de contour, la chirurgie du sein, la chirurgie de la main et la reconstruction oncologique. Elle propose une approche personnalisée et est reconnue pour son souci du détail.

Catherine Lecours est aimée par sa clientèle pour ses qualités humaines, son écoute et son empathie. Elle se spécialise dans les chirurgies des seins, du corps (nymphoplastie, liposuccion et abdominoplastie) et du visage. Une formation de 5 ans en chirurgie plastique et un diplôme de médecin spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 2010, font partie de ses études.

Précision et souci du détail sont des caractéristiques qui la distingue. Chanel Beaudoin-Cloutier est surspécialisée en microchirurgie reconstructive, formation effectuée à l’Université Stanford en Californie. Ceci lui a permis d’acquérir une grande expertise en chirurgie esthétique des seins. Elle affirme avoir un intérêt particulier pour la chirurgie du sein, la chirurgie de contour et les injectables.

Ayant obtenu son Doctorat en Médecine à l’Université Laval, il a également complété sa formation spécialisée en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à cet endroit. Dr Marin a aussi entrepris une année supplémentaire de formation en chirurgie plastique faciale au Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon, en France. Nez, paupières, menton et oreilles sont les paties du corps sur lesquelles il pratique la chirurgie.

Originaire de Québec, Geneviève Mercier-Couture est surspécialisée en microchirurgie reconstructive et elle a effectué une année au MD Anderson Cancer Center, le plus grand centre oncologique en Amérique du Nord. Cette année lui a permis de développer une solide formation en reconstruction périphérique, du sein et du visage.

Diplômée spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main, Dre Roberge est appréciée pour ses qualités humaines, son respect et son intégrité. En plus des chirurgies des seins, du visage, du corps et de la main, elle offre la possibilité d’améliorer les silhouettes sans chirurgie avec la technologie Coolsculpting.

𝐋𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞́𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 Votre chirurgien plasticien ne fait pas de miracles mais il peut améliorer votre silhouette ou... Publié par Clinique de chirurgie plastique et esthétique de la Grande Allée sur Jeudi 18 février 2021

C’est en 1975 que Normand Houle a complété ses études de médecine à l’Université Laval. Après quatre ans de pratique en médecine générale, il a suivi sa formation en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive à l’Université de Montréal. On le dit perfectionniste, ne négligeant aucun effort pour arriver aux meilleurs résultats espérés.

