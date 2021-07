10 influenceuses de Québec à suivre absolument sur Instagram

Elles sont originaires de Québec et leur contenu est des plus appréciés sur Instagram.

Voici 10 influenceuses de la capitale à suivre immédiatement sur les réseaux sociaux.

697k abonnés

La jeune danseuse originaire de Québec connaît aussi un énorme succès sur TikTok. Elle vient de s'envoler vers Los Angeles afin de se rapprocher de son rêve, celui d’accompagner des artistes en tournée.

232k abonnés

Il y a quelques années, l’une de ses photos a fait fureur sur Instagram et aujourd’hui, cette créatrice de contenu, originaire de la ville de Québec, vit une véritable success story.

165k abonnés

Principalement connue à la suite de sa participation à la téléréalité Occupation Double Bali, Élodie Routhier publie du contenu sexy sur Instagram.

137k abonnés

L’animatrice de Pézie et Sansdrick dans l'décor!, à Canal Vie, et participante d'Occupation Double Grèce publie des photos rafraîchissantes où elle est souriante et naturelle comme on aime.

131k abonnés

Créatrice des livres de cuisine Simplement Chic, maman et propriétaire du salon Les Précieuses, Cassandra Loignon bénéficie de plusieurs abonnés sur Instagram.

76,2k abonnés

Elle a été l'une des candidates les plus polarisantes de cette édition 2019 d'Occupation Double. Maintenant, elle est propriétaire du salon de coiffure pour hommes Menz Club, à Québec.

47,1k abonnés

Des photos raffinées, axées sur le lifestyle, la mode et la décoration. Une jeune femme qui paraît si sympathique et accessible.

30,8k abonnés

Toujours bien mise et hyper bien coiffée, on aime son côté jovial, son style et sa bonne humeur ressentie à travers chaque photo.

23,6k abonnés

Amoureuse des chiens, de décoration épurée et du bon goût, Virginie Pilotte nous fait part de son quotidien et de ses trouvailles sur Instagram.

19,9k abonnés

Fondatrice de @auguste.moinspourmieux, Catherine Morin aime le café, la décoration et le plein air.

Des vidéos qui pourraient vous intéresser: les 10 recettes les plus populaires sur TikTok

s

Les 10 créateurs de TikTok les plus populaires de 2020