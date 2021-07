Les 10 meilleures eaux micellaires pour un nettoyage rapide et en douceur du visage

Impossible de ne pas aimer l’eau micellaire! Devenu un allié beauté incontournable, ce produit nettoyant tout-en-un est purifiant comme un nettoyant, doux comme un lait démaquillant et revigorant comme un tonique. Cette merveille permet de démaquiller visage, lèvres, yeux et cou en deux temps trois mouvements, et ce, sans rinçage. Magique, vous dites?

Voici 10 eaux micellaires à se procurer sans hésiter.

1. Drunk Elephant : Eau micellaire laiteuse E-Rase

Prix : 37$ - 240 ml

Description : On aime que cette eau micellaire soit laiteuse et riche en céramides, ce qui permet d’éliminer en profondeur et en douceur le maquillage, la saleté, la pollution et les bactéries. Les céramides proviennent de sources végétales et sont semblables aux hydratants cireux qui se trouvent naturellement dans la peau. Aide à apaiser et à maintenir lʼéquilibre hydrique.

2. La Roche-Posay : Eau micellaire ultra peaux réactives

Prix : 19,95$ - 400 ml

Description : Cette eau se veut nettoyante, démaquillante, antitiraillement, antirougeur et sans parfum. Elle nettoie parfaitement les impuretés, élimine le maquillage et laisse la peau propre sans l’assécher en laissant une sensation d’hydratation et d’apaisement. Idéale pour les peaux sèches et réactives.

3. IT Cosmetics : Nettoyant eau micellaire Miracle

Prix : 50$ - 250 ml

Description : Une essence de soin qui se veut éclaircissante, stimulatrice d’éclat et antiâge combinée à un nettoyant micellaire adoucissant. Mis au point par des chirurgiens plastiques, ce produit qui rehausse l’éclat est composé d’une essence de soin antiâge pour réduire l’apparence des rides et ridules et restaurer l’apparence de la peau. Testé en clinique par des ophtalmologistes et non sur les animaux. Formulé sans parfum ni alcool.

4. Bioderma : Sensibio H2O Eau micellaire

Prix : 19,99$ - 500 ml

Description : Ce soin nettoyant apaisant et formulé au pH de la peau élimine les impuretés, les particules fines et la pollution tout en apaisant instantanément la peau. Ce produit à prix d’ami et qui n’a rien à envier aux plus coûteux offre une excellente tolérance, même aux peaux les plus sensibles.

Prix : 25,65 $ - 400 ml

Description : Démaquille et nettoie le visage et la peau fragile du contour des yeux tout en l’adoucissant. Composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, cette eau florale de rose élimine le maquillage le plus tenace et les impuretés. Elle laisse la peau fraîche et douce avec un délicat parfum de rose.

6. Caudalie : Eau micellaire démaquillante

Prix : 35$ - 200 ml

Description : Voici une nouvelle gamme de nettoyants écoresponsables, aux formules véganes et hautement naturelles. Composée de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, cette eau est gorgée d'eau de raisin bio. On dit qu’elle hydrate la peau, même la plus fragile. Son parfum très frais mêle les notes de fleur de mandarinier, feuille de citronnier, melon d'eau et menthe fraîche.

7. Sephora collection : Eau nettoyante à triple action

Prix : 23$ - 400 ml

Description : Une eau nettoyante formulée avec du zinc et de l'aloès afin d’éliminer efficacement le maquillage du visage et des yeux tout en purifiant la peau. Idéale pour les peaux à tendance acnéique, car le zinc d'origine minérale naturelle est reconnu pour réduire l'apparence des imperfections. Ce produit est végane et se présente dans un emballage recyclable.

8. Marcelle : Hydrofuge

Prix : 14,95$ - 400 ml

Description : Compatible avec tous les types de peau, cette eau micellaire signée Marcelle est enrichie à l’huile d'argan, huile connue pour ses propriétés nourrissantes, hydratantes et régénérantes. Elle élimine même le maquillage à formule hydrofuge sans laisser d’effet gras sur la peau. La peau devient exceptionnellement propre, apaisée et rafraîchie.

9. Freck Beauty : Nettoyant acide lactique à l’eau de cactus

Prix : 37$ - 192 ml

Description : Un nettoyant à base dʼextraits de plantes et de légumes, comme la fleur de cactus et le varech, afin d’obtenir une peau uniforme et équilibrée. Pour sa part, lʼeau de cactus sert à éliminer les peaux mortes, à réduire lʼapparence des décolorations et à illuminer, hydrater, calmer votre teint. Ce produit est végétalien et ne contient pas de gluten. Il n’a pas été testé sur les animaux et est offert dans un emballage recyclable.

10. Biotherm : Eau micellaire nettoyante Biosource

Prix : 29$ - 200 ml

Description : Apaisante et fraîche, l’eau micellaire Biosource procure à votre peau un sentiment de fraîcheur et de pureté. Une eau délicatement parfumée qui laisse la peau purifiée, radieuse et revitalisée. Les produits Biotherm n'ont pas de parabène, pas d'allergènes de parfum et sont enrichis avec un extrait de plancton thermal pur qui contient 35 éléments capables de régénérer les fonctions vitales de la peau.

