Les cheveux «fluffy» des années 90 sont la tendance du moment

Le meilleur des tendances mode et beauté des années 1990 s’intègre petit à petit à notre quotidien. Après le manteau en cuir brun, les jeans évasés et les barrettes papillon, c’est au tour des cheveux fluffy de marquer leur grand retour.

En effet, les cheveux épais sont à l’honneur ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Loin de nous déplaire, cette chevelure donne l’impression qu’on sort tout droit d’un rendez-vous chez le coiffeur.

Notre fer plat est peut-être loin de se réjouir, mais son temps reviendra. Pour l’instant, on sort le séchoir et on embrasse une chevelure de lionne remplie de volume, de brillance et de souplesse.

Surtout portée par des mannequins et des actrices, cette coiffure blow out donne une véritable impression de femme fatale.

Voici donc tout ce qu’il te faut pour attendre le hair goals des années 1990.

1. Préparer les cheveux avec une protection contre la chaleur

Cette première étape ne doit pas être négligée. Avant toute chose, il est super important de se protéger les cheveux contre la chaleur. D’ailleurs, plusieurs protecteurs amènent davantage de brillance aux cheveux. On ne s’en plaint pas.

Primer avec protection thermique de Pantene chez Walmart à 4,47 $

VIA WALMART

2. Travailler avec des cheveux mi-secs

Il est recommandé de commencer à coiffer les cheveux lorsqu’ils sont séchés à environ 80 %.

Cette attente vous permettra d’être en contrôle de vos cheveux et de vous épargner beaucoup de temps.

3. Utiliser le bon séchoir

Il est souhaitable de sécher de petites sections de cheveux à la fois en effectuant un mouvement vers le haut, et non vers le bas, pour atteindre un maximum de volume. Une fois la section de cheveux bien séchée, on l’enroule pour venir l’attacher à l’aide de pinces près du cuir chevelu. Lorsque toutes les sections de cheveux sont bien sèches, vous pourrez détacher toutes les sections.

Sèche-cheveux et brosse à air chaud de Revlon chez Amazon à 64,96 $

VIA AMAZON

Lot de 12 pinces à cheveux professionnelles en plastique chez Amazon à 11,99 $

VIA AMAZON

ACHETER ICI

4. Bien brosser les cheveux

Pour atteindre un maximum de corps et de volume, prenez votre brosse favorite et brossez vigoureusement vos cheveux. Ils seront soyeux et brillants à coup sûr!

Brosse à cheveux Lil’ Lemon de Drybar chez Sephora à 16 $

VIA SEPHORA

ACHETER ICI

5. Créer de la distance entre les cheveux et le visage

Optez pour un produit texturisant pour venir créer de la distance entre les cheveux et le visage. Cet effet donne l’impression que les cheveux sont suspendus autour du visage. Même pas besoin d’avoir de rosettes!

Vaporisateur pour texture sèche de Moroccanoil chez Sephora à 32 $

VIA SEPHORA

ACHETER ICI

6. La touche finale: le fixatif!

Pour conserver cette coiffure de vedette de Hollywood, ne négligez pas le fixatif. Le volume tiendra toute la journée.

Fixatif extra tenu Elnett Satin de L’Oréal Paris chez Pharmaprix à 14 $

VIA PHARMAPRIX

ACHETER ICI

