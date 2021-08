Festival Mode + Design: Voici quand vous pourrez voir vos influenceuses préférées

Du 19 au 22 août 2021 a lieu le Festival Mode + Design à Montréal, l’occasion parfaite de voir vos marques d’influenceuses en action!

Ce festival célèbre la créativité entourant l’art urbain, la mode, le design et la musique d'artistes de Montréal et des environs.

Plusieurs influenceuses seront de la partie pour montrer leurs marques, soit dans un défilé de mode, soit dans une boutique de type pop up. Les voici.

Elisabeth Rioux pour Hoaka

La femme d’affaires et sa compagnie de maillots de bain et de sous-vêtements seront au Festival Mode + Design pour un pop up shop! C’est votre chance de voir les morceaux en personne, et aussi de rencontrer Elisabeth!

Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume pour Girl Crush

La compagnie de Cindy et Lucie sera déployée dans un défilé qui aura lieu en après-midi et en soirée au Quartier des spectacles le vendredi 20 août. Les filles seront aussi présentes pour une boutique pop up où vous pourrez vous procurer les articles.

Noemie Lacerte pour Noble

La marque de vêtements de Noemie, Noble, sera exposée lors d’un défilé de mode en soirée au Quartier des spectacles le dimanche 22 août.

Voyez la liste des pop up shops juste ici, ainsi que les différents défilés ici.

