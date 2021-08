Chaque signe astrologique a une couleur porte-bonheur et voici la vôtre

En plus défauts, des qualités, des villes où nous aimerions habiter, et même des parties du corps auxquelles notre signe astrologique est associé, nous avons aussi une couleur fétiche!

Appelée votre couleur «porte-bonheur», cette teinte aurait la capacité de faire ressortir vos plus grandes forces. Il se peut que vous soyez déjà attiré vers cette couleur, que ce soit dans vos vêtements, décorations, accessoires ou même votre maquillage.

Sans plus tarder, voici donc votre couleur porte bonheur selon l’astrologie:

Bélier - rouge

La couleur du feu et de l'excitation est associée à ce signe courageux et actif.

Taureau - bleu pâle et mauve

Ces teintes douces représentent la gentillesse des gens Taureau, mais aussi leur raffinement.

Gémeaux - jaune

Cette couleur, lumineuse et brillante, représente la nouveauté, chose que le Gémeaux recherche constamment.

Cancer - vert écume et argenté

On associe à ce signe les teintes miroitantes que l'on voit dans l’océan et quand on regarde la lune.

Lion - doré et orange

Si le Cancer est associé à la lune, le Lion, lui, est représenté par les couleurs puissantes et magnétiques du soleil.

Vierge - bleu marin et gris

Ce sont des couleurs classiques qui iront bien à la Vierge, puisqu’elles sont synonymes de goût et de sophistication.

Balance - bleu et lavande

Ces deux teintes sont romantiques, harmonieuses et raffinées, tout comme les personnes nées sous le signe de la Balance!

Scorpion - les teintes de rouge

Que ce soit marron, cramoisi ou bordeaux, les teintes de rouges représentent la passion du Scorpion.

Sagittaire - mauve

Cette couleur est associée à la royauté, alors elle va à merveille aux gens de ce signe original et artistique.

Capricorne - vert forêt et brun

Ce sont deux teintes classiques et réconfortantes qu’on retrouve dans la nature, elles sont donc idéales pour le signe de Terre du Capricorne.

Verseau - bleu cyan

Cette teinte de bleu est électrique, comme le ciel, et va à merveille au signe rêveur du Verseau.

Poissons - vert céladon et turquoise

Ce vert clair et celui tirant vers le bleu rappellent l’océan, ce qu’on associe au signe d’eau du Poissons.

