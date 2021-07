10 salons extraordinaires pour un facial à Québec

On dit que pour avoir une belle peau d’apparence saine, il faut s’offrir un soin du visage chaque saison. Ainsi, il est plus facile d’en préserver la jeunesse et l’éclat tout en luttant contre la pollution et en permettant une bonne absorption de nos crèmes.

Voici 10 salons d’esthétique où vous devez aller pour un facial à Québec.

Cellap Laboratoire, expert en cosméceutique suisse cellulaire et phyto, lance sa dernière innovation en matière de soins... Publié par Institut bleurouge sur Mardi 27 octobre 2015

L’Institut bleurouge se spécialise dans les soins de la peau associant les médecines énergétiques chinoise à une expertise scientifique de pointe. Parmi les services offerts, une approche de lifting par acupuncture, les biotechnologies cosméceutiques d’origine naturelle, la cellulothérapie et des techniques modernes d’acupression, de drainage lymphatique et de chromathérapie.

250, Grande Allée Ouest, bureau 004

418 525-7922

Audrey Déry est la propriétaire et l’esthéticienne derrière DermaPur Esthétique. D’ailleurs, on aime que le suivi et les soins se fassent toujours avec la même esthéticienne. On la dit délicate, attentionnée et à l’écoute. Pour un facial, selon votre type de peau, elle utilise les réputés produits Sothys ou Vivescence. Nettoyage, exfoliation, extraction des comédons, calmer et traiter la peau, massage, masque, application d’un sérum et d’une crème font partie du rituel beauté et du moment de détente que vous méritez.

9120, rue Chauvet

418 977-7195

Leur gamme de soins visage vise à sublimer la beauté naturelle. Pour sa part, le soin du visage personnalisé comprend l’analyse de votre épiderme et un nettoyage, une exfoliation et une extraction suivis d'un massage du visage et d'un masque hydratant. Aussi sur place, le soin visage Strøm Boréal et le traitement anti-âge... le bonheur pour votre peau!

515, boulevard Champlain

418 425-2772

Pour le mois de juillet et d'août, 51% de rabais sur le soin du visage haut de gamme optimal avec peeling. Valeur de 185$ réduit à 89$ Téléphonez-nous! 418-380-9375 Publié par Clinique Foglia sur Lundi 25 juillet 2016

Située à Sainte-Foy, Foglia est un centre d’esthétique et de massothérapie. La philosophie est de vous aider à vous sentir bien dans votre peau, peu importe votre âge ou votre budget. Les soins du visage offert peuvent cibler plusieurs préoccupations: raffermir et tonifier, affiner et réduire les pores, désensibiliser et calmer et hydrater et nourrir. Découvrez aussi sur leur site internet les soins de performance médico-esthétique.

3655, rue du Campanile

418 380-9375

ESTHÉTIQUE | en attendant Godot...ah non...la réouverture! 🤣 Mes services conseils sont disponibles sur Zoom... Publié par Goarin conseils sur Jeudi 21 janvier 2021

Bretonne d’origine, et Québécoise de coeur, Isabelle Goarin, esthéticienne depuis 2001, a été formée en France et elle offre des services sur mesure et respectueux de vos réels besoins. Les soins visage sont conçus à partir de produits naturels et biologiques de première qualité, et ce, pour tous les âges (dès la pré-adolescence) et adaptés à toutes les conditions de la peau.

387, rue Saint-Jean

418 261-4044

✨Dispo de la semaine 👇🏻 Savez-vous que Bloomi vous offre un éventail complet de facial💆🏻‍♀️personnalisés pour répondre... Publié par Bloomi - Soins biologiques sur Lundi 15 février 2021

Bloomi c’est l’expérience d’une gamme primée de traitements biologiques et basée sur des produits entièrement naturels, sans agents chimiques ni parabènes. La grande variété de soins aide à remédier à chaque problème selon le type de peau: le vieillissement prématuré et les rides; les dommages dus au soleil; l’acné et les rougeurs; la perte de vitalité, de tonus et d’éclat.

507, rue Saint-Joseph Est

418-529-7470

❤Information Importante❤ Les centres Concept Beauté Signature seront fermés jusqu'au 25 avril. Dès que nous aurons la... Publié par Concept Beauté Signature sur Vendredi 16 avril 2021

Concept Beauté Signature regroupe trois cliniques d’esthétique et de médico-esthétique qui offrent une gamme de soins variés pour les hommes et les femmes: soin ado, soin saisonnier, microabrasion avec infusion dermique et le facial à l'oxygène pur qui fait pénétrer en profondeur un sérum constitué d’acide hyaluronique, de vitamines et d’antioxydants.

Plusieurs succursales

418 622-7299

À base de boue thermale, d'argile de mer et d'huiles essentielles de bois de rose et de lavande, le masque apaisant BIO... Publié par Epiderma sur Mercredi 24 avril 2019

Les soins du visage chez Épiderma vous aide à maximiser les bienfaits de vos cosmétiques tout en bénéficiant des meilleurs produits anti-âge pour le visage. Le Vital-Éclat agit en profondeur pour aider votre peau à retrouver toute sa souplesse et un maximum d’hydratation. Pour sa part, le soin du visage Âge Expert lisse les rides et ridules et estompe les marques de fatigue causées par le stress.

Plusieurs succursales

1-877-EPIDERMA

Lait nettoyant BioBella Publié par Beauté Divine BioEsthétique sur Dimanche 18 mars 2018

Alexandra Roberge, naturo-esthéticienne, croit profondément à l’approche holistique dans ses soins de santé et elle continue de se former régulièrement en esthétique et en cosmétologie. Elle offre, entre autres, le soin anti-âge relaxant, un soin du visage sur mesure, conçu à partir de produits naturels et biologiques de première qualité.

841, avenue Marguerite Bourgeoys, bureau 200

418 682-6994

L’entreprise Esthétique Pur Visage est dirigée par Micheline Lepage, une esthéticienne de métier qui est passionnée des soins de beauté. Cette clinique offre des services esthétiques très variés et l’équipe travaille avec des gammes dermocorrectrices qui permettent de rétablir les dysfonctions de la peau.

965, avenue de Bourgogne, suite 200

418 650-0309

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

s