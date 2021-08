[VIDÉO] Le mystère de l'avion disparu MH370 et ses théories les plus choquantes

On entend souvent parler de gens qui disparaissent, mais pouvez-vous imaginer perdre la trace d’un avion entier et des 239 personnes à bord? C’est exactement ce qui est arrivé au vol MH370 il y a plus de 7 ans, et à ce jour, personne ne sait où il se trouve. Dans ce nouvel épisode de Ceci n'est pas un tutoriel beauté, on parle de la journée où le Boeing a disparu, et des théories les plus choquantes autour de ce mystère.

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone se maquille.

Le 8 mars 2014 à 0 h 41 durant la nuit, le Boeing 777 de Malaysia Airlines, vol MH370, a décollé de l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine. Quelques minutes plus tard, il disparaissait des radars pour ne plus jamais être retrouvé.

Aujourd'hui, à part quelques débris ici et là, les familles des 239 personnes à bord n'ont aucune idée d'où se trouvent leurs êtres chers, mais une théorie sort du lot. Est-ce que la disparition de MH370 est résolue?

Découvrez l'histoire de la disparition du vol MH370 dans la vidéo ci-dessus!

