Ce serait LUI le nouveau copain d'Addison Rae

Quelques mois après avoir rompu avec Bryce Hall, la star de TikTok Addison Rae serait de nouveau en couple.

La carrière d’Addison Rae va de bon train. La jeune femme connaît un immense succès sur TikTok, a lancé sa marque de maquillage et a même obtenu le premier rôle dans le film He’s All That. Mais est-ce le cas pour sa vie amoureuse?

Après une relation tumultueuse avec le TikTokeur Bryce Hall, Addison avait annoncé être célibataire en avril dernier. La rumeur n’a jamais été confirmée, mais plusieurs croient que Bryce l’aurait trompée.

Voilà qu’après quelques mois de célibat, Addison aurait de nouveau trouvé l’amour, avec un musicien cette fois-ci!

Il s’agit de Omer Fedi, un guitariste de 21 ans qui a travaillé avec plusieurs stars de la musique comme Lil Nas X et Machine Gun Kelly.

Addison l’aurait donc rencontré par le biais de sa BFF Kourtney Kardashian qui sort avec le musicien Travis Barker, qui, eux, sont bons amis avec MGK et sa copine, l’actrice Meghan Fox.

Addison Rae, Kourtney Kardashian, and Megan Fox. this is kinda iconic pic.twitter.com/9VvZPINBFr — liz (@partyanimalhall) June 20, 2021

Aucun des deux n’a confirmé la rumeur, mais les indices dénichés sur Instagram parlent d’eux-mêmes!

Tout récemment, Omer a commenté sous une photo d’Addison «Je suis amoureux de toi».

La jeune femme a aussi partagé une Story sur Instagram montrant l’ombre de deux personnes s’embrasser, et plusieurs croient qu’il s’agissait d’Omer.

📲| Addison via Instagram Stories @whoisaddison pic.twitter.com/Gg4ULib6lO — Addison Rae Access Brasil (@addisonaccessbr) July 31, 2021

Comme si ce n’était pas assez, Sheri, la maman d’Addison, a commenté la rumeur en disant d’Omer qui était «... une personne vraiment incroyable qui fait briller son (celle d’Addison) âme. Je l’adore!»

C’est assez clair merci! On leur souhaite beaucoup de bonheur.

