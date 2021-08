Shopping : les 10 meilleurs démaquillants pour les yeux

On reconnait un bon démaquillant pour les yeux lorsqu’il n’irrite pas la peau et qu’il enlève le maquillage avec peu de produit. Que vous préfériez la texture d’une eau, d’un gel, d’une huile ou d’un lait, les formules sur le marché sont de plus en plus efficaces et polyvalentes.

Voici les 10 meilleurs démaquillants pour les yeux qui laisseront votre peau fraiche et radieuse.

Prix : 19,99$ - 500 ml

Description : Une solution sans rinçage et sans parfum qui démaquille la peau des yeux et du visage tout en douceur et en éliminant les impuretés, les particules fines et la pollution.

Prix : 22$ - 200 ml

Description : Cette formule élimine tout le maquillage hydrofuge et contient un complexe fortifiant riche en flavonoïdes et en extraits de bois d’olive. Ce produit végétalien ne contient pas de parabènes, de sulfates, ni de phtalates.

Prix : 23$ - 150 ml

Description : Ce démaquillant sans huile à double-action est parfait pour retirer le maquillage le plus tenace des zones délicates des lèvres et des yeux. Infusé d'aloès hydratant et de camomille calmante, ce produit revitalise et nettoie afin de laisser la peau fraîche et hydratée.

Prix : 45$ - 100 ml

Description : Voici un baume démaquillant qui combat la sécheresse, la peau terne et les textures irrégulières. Ce nettoyant qui a remporté la distinction Best of Beauty du magazine Allure, dissout instantanément le maquillage, élimine les impuretés et exfolie en douceur.

Prix : 20,95$ - 200 ml

Description : En un seul geste, ce nettoyant élimine les impuretés, démaquille efficacement le visage et les yeux, et tonifie. Testé sur peaux sensibles sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.Bas du formulaire À noter que la texture allie la douceur du lait à la fraicheur d'une lotion. Formule 3 en 1 : nettoyant, tonique et démaquillant yeux.

Prix : 14,95$ - 100 ml

Description : Un démaquillant aux actions multiples! Il enlève tout le maquillage, du rouge à lèvres au mascara hydrofuge et il aide à réduire les poches et les cernes grâce à ses ingrédients tels que l’aloès. Hypoallergénique, sans parfum, sans huile et sans alcool.

Prix : 25$ - 100 ml

Description : Un démaquillant biphasique délicat qui élimine tout le maquillage, y compris les produits résistants à l'eau. La formule non irritante contient de l'extrait de concombre et de l'eau de rose de Damas pour apaiser et rafraîchir la peau.

Prix : 26$

Description : Un chiffon ultra doux qui s’utilise seulement avec de l’eau et qui efface tout le maquillage. Entièrement conçu en polyester antibactérien et idéal pour les peaux sensibles. Il permet aussi d’exfolier la peau avec le côté à longues fibres. Réutilisable et lavable à la machine jusqu’à 1 000 utilisations.

Prix : 8,99$ - 125 ml

Description : Un démaquillant hydrofuge pour les yeux à un prix d’ami et qui enlève délicatement le maquillage et le mascara. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Il convient aux porteurs de lentilles cornéennes.

Prix : 22$ - 50 lingettes

Description : Pour ceux et celles qui adorent les lingettes, voici celles qu’il vous faut. Imbibées de douce solution nettoyante micellaire, elles font disparaître toute trace de maquillage sans irriter la peau et les yeux. Idéales en voyage, pour changer rapidement de maquillage ou après le sport.

