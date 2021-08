Elisabeth Rioux donne des nouvelles de sa relation avec Christo

Après avoir annoncé déménager au Costa Rica, Elisabeth Rioux est de retour au Québec et ses fans ont plusieurs questions. Elle a répondu à toutes celles-ci dans une vidéo en toute transparence!

L’influenceuse et femme d’affaires a finalement répondu à toutes les questions concernant son déménagement, ses chiens, ainsi que sa relation avec Christo. Voici ce qu'elle avait à dire.

D’abord, voici un résumé de sa situation:

En mai dernier, Elisabeth a vendu sa maison au Québec et s’est envolée pour le Costa Rica avec Wolfie et son ami Christo. Celui-ci a dû retourner dans son pays du Chili pour se faire vacciner, alors qu’Elisabeth a obtenu sa dose à Miami en Floride.

Après le vaccin, Elisabeth est retournée au Costa Rica avec sa famille pour visiter des maisons. Alors que sa famille retournait au Québec, Christo a appris qu’il ne pouvait pas revenir au Costa Rica car il n’a pas pu obtenir sa seconde dose. Elisabeth a donc décidé de revenir au Québec pour ne pas être seule, mais aussi pour des raisons personnelles.

Est-ce qu’elle déménage toujours au Costa Rica?

Oui! Elisabeth aimerait avoir une maison ou un condo au Québec pour y aller de temps en temps, mais le plan de déménager au Costa Rica tient toujours. Il ne reste qu’à acheter une maison!

La jeune femme a mentionné qu’au Québec, elle se faisait approcher plusieurs fois par jour par des fans, ce qu’elle apprécie toujours. Par contre, lorsque ceux-ci mentionnent la situation avec son ex, cela la rend très mal à l’aise. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle préfère le Costa Rica.

Est-ce que sa famille approuve son déménagement au Costa Rica?

Oui! Non seulement ils l’approuvent, mais ils désirent y participer. Ses parents ont proposé de contribuer au budget de la maison pour qu’Elisabeth puisse s’en procurer une plus grosse. De cette façon, sa famille (qui travaillent tous pour Hoaka) pourra visiter plusieurs fois par an.

Est ce qu’elle a trouvé sa maison au Costa Rica?

Elisabeth a eu un coup de cœur pour une maison qui lui plait beaucoup, mais rien n’est confirmé puisqu’elle n’a pas encore vu toutes les maisons qui l’intéressaient. Elle va publier une tournée de la maison bientôt sur sa chaîne YouTube!

Qu’est-ce qu’Elisabeth va faire avec ses chiens au Costa Rica?

Elle désire les amener avec elle! Elle ne visite que des maisons avec une cour arrière et de l’air conditionné pour ses deux chiens Husky. Dès que la maison sera achetée, elle pourra remplir les papiers pour que ses chiens puissent entrer au pays.

Est-ce qu’elle va bientôt retrouver Christo?

Malheureusement, Christo n’a toujours pas reçu sa seconde dose de vaccin alors il ne sait pas s'il pourra voyager bientôt. Le plan était qu’il vienne au Canada en août, puis qu’ils voyagent ensemble en Europe.

Concernant la nature de sa relation avec Christo qu'Elisabeth a qualifié de son meilleur ami par le passé, cela pourrait avoir changé. Dans les commentaires sous sa vidéo, une personne lui a demandé «Qui est Christo pour toi?», et Elisabeth a répondu «Je ne sais plus...»

À suivre!

Voyez la vidéo complète juste ici:

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s