5 tendances mode adoptées par toutes les fashionistas de Los Angeles

Lieu de résidence prisé par les célébrités et influenceurs, Los Angeles est l’une des capitales mondiales de la mode. Pourquoi ne pas s’y en inspirer pour ses prochains looks?

En Californie, la mode est au look décontracté et stylé, mais sans effort. Le but est d’avoir l’air d’avoir mis le premier morceau trouvé et d’avoir l’air d’une carte de mode pratiquement par accident.

Voici donc 5 tendances populaires à LA qu’on peut adopter au Québec:

1. La chemise oversized

La chemise blanche «masculine» est un morceau intemporel que tous et toutes devraient avoir dans leur garde-robe. On peut la porter seule ou par-dessus un t-shirt ou une robe pour un look décontracté et chic à la fois.

2. Le bustier

Le top style corset ou bustier est au sommet des tendances ces temps-ci. Porté par les célébrités et les fashionistas, il permet de transformer n’importe quel look en une tenue des plus modernes... et sexy!

3. Le pantalon chic ample

Le pantalon à plis, qu’on associe à une tenue plus formelle, peut-être porté dans la vie de tous les jours, s’il est ample! Lousse et agencé à un sneaker ou une sandale, on lui donne un vent de fraîcheur très 2021.

4. Le jeans décontracté

On s’inspire du style skater des années 90 ou encore plutôt hip-hop des années 2000 et on porte nos jeans plusieurs tailles trop grandes. Points bonus s’il est taille basse!

5. Le veston

On porte le veston «oversized» en manteau de demi-saison depuis des années, mais il ne faut pas le négliger durant la saison chaude! On troque les tissus comme de la laine pour du lin et le tour est joué.

