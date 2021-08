On connaît enfin l'identité du prochain animateur de «Star Académie»

Le suspense est ENFIN terminé en ce qui a trait à l'identité de la personne qui sera à la barre de la prochaine édition de Star Académie!

Rappelons qu'au début du mois de juin, Patrice Michaud, qui a piloté les Variétés de la plus récente édition, a annoncé qu'il ne serait pas de retour l'an prochain, en raison de sa tournée. Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs se mette en branle à savoir qui pourrait combler la place laissée vacante par le chanteur.



Si certains noms sont revenus plusieurs fois, l'équipe de Star Académie a décidé de finalement lever le voile sur l'identité de la personnalité québécoise qui pilotera les Variétés du dimanche soir.



C'est à nul autre que Marc Dupré que reviendra dorénavant cette tâche!

En effet, après son passage en tant qu'artiste invité lors de la saison dernière, l’auteur-compositeur-interprète a ressenti un énorme coup de cœur pour le talent et la passion des Académiciens qui ont partagé la scène avec lui, au point de vouloir faire partie de la nouvelle édition.

L'interprète de Nous sommes les mêmes n'en sera pas à sa première expérience à Star Académie, car il a réalisé l'album de la cuvée 2012, remportée par Jean-Marc Couture.



Rappelons également que Marc Dupré sera également juge à l'émission Chanteurs masqués. Il n'y a pas à dire, il ne chômera pas dans les prochains mois!



Si vous avez envie de vous inscrire pour la prochaine saison, il est encore temps!



C'est le 10 septembre prochain que débutera la grande tournée, du côté de Montréal, et ce, pendant trois jours, donc jusqu'au 12 septembre. Puis, la tournée s'arrêtera du côté de Sherbrooke (17 septembre), Gatineau (19 septembre), Québec (23, 24, 25 septembre), Saguenay (26, 27 septembre), Rimouski (1er octobre), avant de faire un saut au Nouveau-Brunswick, dans les villes de Moncton (3 octobre) et Bathurst (4 octobre).



Rendez-vous au staracademie.ca pour tous les détails!





