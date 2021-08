Love is Blind: Giannina révèle si elle forme toujours un couple avec Damian

Est-ce que Giannina et Damian forment toujours un couple après la réunion dramatique de Love is Blind? La principale intéressée a répondu à cette question que tous se posent.

Si, comme nous, vous avez dévoré la première saison de Love is Blind, vous avez sans aucun doute été marqués par la relation explosive entre Giannina et Damian.

Après s’être rencontrés dans le cadre de cette téléréalité croustillante, c’est Giannina qui a demandé la main de Damian après deux semaines de conversations sans se voir en personne.

Une fois dans le «vrai monde», le couple a vécu de multiples chicanes. Malgré tout, lors de leur mariage devant leurs familles et amis, Giannina a dit «oui» lorsque le célébrant lui a demandé si elle voulait toujours épouser Damian. À son grand désarroi, et à la surprise des téléspectateurs, Damian a pour sa part refusé d’épouser la jeune femme.

Deux ans plus tard, Netflix a dévoilé trois nouveaux épisodes «après le mariage» pour prendre des nouvelles des participants. C’est alors que le public a appris que Giannina et Damian se voyaient toujours, mais ne formaient pas officiellement un couple.

Lorsque questionnée sur la réunion par le média Bustle, Giannina a avoué qu’elle trouvait que Netflix avait fait un excellent travail pour «montrer les vraies couleurs de tout le monde... surtout celles de Damian.»

Giannina a avoué que, avant la réunion, leur couple avait connu des hauts et des bas, et qu’ils ne cessaient de se laisser, puis de reprendre.

Par contre, lorsqu’elle a su que Damian avait invité Francesca de Too Hot To Handle à la réunion, «Cela a été la fin pour moi et, honnêtement, depuis, il ne m'attire plus du tout.»

Après leur chicane explosive durant la réunion, Giannina a déménagé de l’appartement d’Atlanta où elle et Damian avaient passé leur quarantaine. Elle habite temporairement à Miami, mais aimerait déménager en Europe bientôt.

Elle a avoué que « Nous [elle et Damian] ne sommes plus ensembles depuis un moment déjà, et cela fait vraiment du bien.»

C’est donc la fin de Diannina (ou Gamian?), et cela semble être pour le mieux!

On se demande si on pourra voir un couple entre Damian et Francesca se former dans le futur? À suivre!

