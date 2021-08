Découvrez la marque de sneakers préférée de toutes les célébrités

Les vedettes s’entendent toutes sur une chose, Converse est LA marque de chaussures de l’heure.

Portées par les célébrités, les influenceurs et les fashionistas, les Converse sont partout cette année.

Après des années de règne par le Disruptor de Fila, puis le Air Force 1 de Nike, c’est au tour du modèle classique Chuck Taylor de Converse d’être au top des tendances sneakers.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir une foule de personnalités publiques porter cette chaussure indémodable, surtout dans son modèle haut.

Suivant les tendances des années 2000, on voit aussi de plus en plus de modèles à plateforme.

Majoritairement portées en blanc ou noir et blanc, certaines vedettes comme Gigi Hadid ont opté pour la version toute noire.

D’autres préfèrent une couleur plus originale, comme bleu, mauve ou même brun!

Voici donc quelques modèles de Converse à vous procurer pour adopter la tendance:

Converse jaune Chuck 70 High, 90$ chez Ssense

ACHETER ICI

Converse All-Star Hi, 70$ chez Browns

Courtoisie

ACHETER ICI

Converse plateforme Chuck Taylor All-Star Low, 75$ chez Browns

Courtoisie

ACHETER ICI

Converse rose Chuck Taylor High Top, 90$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Converse plateforme en cuir All Star, 80$ chez Browns

Courtoisie

ACHETER ICI

Converse CT as Canvas Ox, 65$ chez Browns

Courtoisie

ACHETER ICI

Converse Run Star Hike, en rabais à 65$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

À voir aussi: 19 vedettes québécoises dévoilent leur chaussure préférée