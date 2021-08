Cassandra Bouchard a fait la grande demande à son chum, et voici sa réponse

L'influenceuse Cassandra Bouchard et son amoureux Cédric avaient une belle nouvelle pour leurs abonnés ce week-end: leur couple est prêt à passer à la prochaine étape!

En effet, Cassandra a demandé à son copain de l’épouser après six ans de relation (mis à part une courte séparation début 2020), et il a dit oui!

Elle a dévoilé sur Instagram une adorable photo où le couple est accompagné de leur chien, Paul.

En description, Cassandra avait ceci à dire: «Ça faisait honnêtement des années que j’pensais à le faire, qui a dit que c’était à l’homme de se mettre à genoux?»

La jeune femme a poursuivi ainsi: «J’ai trouvé l’amour et le meilleur ami de ma vie, et je sais aujourd’hui plus que jamais que c’est avec lui et avec personne d’autre que je veux tout partager!»

Tout récemment, Cédric avait lui aussi partagé sur son compte Instagram une magnifique déclaration d’amour pour sa douce. Il avait publié deux photos de Cassandra prises sur son téléphone, la première étant la plus récente, puis la seconde datant d’il y a six ans.

Il avait écrit ces mots: «J’aime tellement cette femme! Depuis le premier selfie qu’elle a fait dans mon cell en janvier 2015, je capote sur elle. Il y a six ans et quelques mois entre les deux photos, et je la trouve toujours WOW!»

Adorable! Longue vie aux amoureux.

Pour plus de Cassandra et Cédric, ne manquez pas leur Couple Challenge: