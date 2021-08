10 acteurs qui sont BEAUCOUP plus vieux que leur personnage

Depuis toujours, des adultes ont joué des adolescents tant au cinéma qu’à la télévision. Or, parfois, la différence d’âge entre l’acteur et le personnage est choquante!

À Hollywood, rien n’est réel, pas même l’âge des gens qui apparaissent à l’écran! Que ce soit dans Riverdale, Outer Banks, The Vampire Diaries ou encore 13 Reasons Why, plusieurs personnages ado qu’on adore sont en fait joués par des adultes dans la trentaine.

Voici donc 10 acteurs et actrices qui sont beaucoup plus vieux que le personnage iconique qu’ils interprètent à l’écran:

1. Chase Stokes - John B dans Outer Banks

Dans la première saison de cette excellente série, John B est âgé de 16 ans. Dans la vraie vie, Chase Stokes est né en 1992 et est aujourd’hui âgé de 28 ans! Il y a donc une différence de 12 ans entre l’acteur et son personnage. Chase est le doyen de la distribution de Outer Banks puisque les autres acteurs ont tous entre 23 et 21 ans.

2. Darren Barnett - Paxton Hall-Yoshida dans Never Have I Ever

Si vous êtes d’âge adulte et avez un crush sur Paxton, rassurez-vous, c’est tout à fait normal! À l’instar de son personnage qui est au secondaire et a donc 16 ou 17 ans, Darren a aujourd’hui 30 ans! Il y a donc une différence de 11 ans entre Darren et Maitreyi Ramakrishnan qui joue Devi puisque celle-ci n’a que 19 ans.

3. Nicola Coughlan - Penelope Featherington dans Bridgerton

Vous serez surpris d’apprendre que l’actrice irlandaise est beaucoup plus âgée que son personnage. Alors que Penelope a 16 ans dans l’histoire, Nicola est âgée de 34 ans! Née en 1987, elle cite les gênes de sa mère ainsi que le fait qu’elle boit beaucoup d’eau comme les raisons derrière ses traits juvéniles.

4. Paul Wesley - Stefan Salvatore dans The Vampire Diaries

Le personnage de Stefan est bien sûr un vampire, mais qui fut transformé à l’âge de 17 ans. Puisque les vampires ne vieillissent pas, le personnage devait donc avoir l’apparence d’un garçon de 17 ans tout au long de la série. Né en 1982, Paul Wesley avait 27 ans, 10 ans de plus que Stefan, lorsqu’il a débuté le tournage!

5. Bianca Lawson - Maya St-Germain dans Pretty Little Liars

Maya était une étudiante à Rosewood comme tous les autres personnages de la série, elle devait donc avoir 16 ans. Contre toutes attentes, Bianca Lawson avait 31 ans en 2010, lorsque la série est sortie. Née en 1979, l’actrice à l'apparence très jeune a aujourd’hui 42 ans et on aimerait beaucoup connaître sa routine beauté!

6. Charles Melton - Reggie Mantle dans Riverdale

Comme tous les étudiants de Riverdale High, Reggie est censé être âgé de 16 ou 17 ans. Ce n’est pas le cas de Charles Melton! L’acteur né en 1991 avait 26 ans au début de la série, et en a aujourd’hui 30. Heureusement, la saison 5 de Riverdale se déroule 7 ans dans le futur et Charles peut enfin jouer un personnage dont l’âge se rapproche du sien.

7. Ashleigh Murray - Josie McCoy dans Riverdale

Charles Melton n’est pas le seul adulte à Riverdale! Ashleigh Murray, qui a joué le rôle de Josie dans plusieurs saisons, a en fait 33 ans, et non 16! La jeune femme est née en 1988 et elle est l’actrice la plus âgée dans les personnages adolescents de Riverdale.

8. Timothy Granaderos - Montgomery "Monty" de la Cruz dans 13 Reasons Why

Encore une fois, 13 Reasons Why se déroulant dans une école secondaire, les personnages devraient être âgés d’environ 16 ans. Par contre, celui qui joue Monty avait 31 ans au début du tournage en 2017! Il en a aujourd’hui 34. Timothy n’est pas le seul adulte à jouer un ado dans 13 Reasons Why, mention spéciale à Christian Navarro (Tony Padilla) qui a 29 ans et Ross Butler (Zach Dempsey) qui en a 31!

9. Jordan Alexander - Julien Calloway dans Gossip Girl, le reboot

Julien est la nouvelle «reine» de Manhattan dans cette version très 2021 de Gossip Girl. Alors que le personnage devrait avoir 16 ans, l’actrice qui l'interprète en a 28! Jordan Alexander est la doyenne de la distribution, elle est même plus âgée que Tavi Gevinson qui, a 25 ans, joue la prof de Julien!

10. Andrew Garfield - Peter Parker dans Spider-Man

Le personnage de Peter Parker est étudiant au secondaire et est âgé de 16 ans. Dans la version du super héros de 2012 mettant en vedette Andrew Garfield, l’acteur avait 31 ans! Heureusement pour nous, à 25 ans, Tom Holland se rapproche un peu plus de l’âge de son personnage.

