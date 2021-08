Riverdale revient bientôt et la bande-annonce est choquante

Après une pause de plusieurs mois, la seconde partie de la saison 5 de Riverdale est à nos portes et ça s’annonce très rocambolesque.

Nous attendons avec impatience la suite de Riverdale depuis la mi-mars. Heureusement pour nous, la série sera officiellement de retour dès le 11 août sur Netflix!

Petit rappel concernant les événements sur lesquels la première partie de cette saison s'était terminée: les prisonniers du pénitencier de Hiram Lodge se sont évadés et ont attaqué l’école. Charles et Chic, le vrai demi-frère et le faux demi-frère de Betty, ont rendu visite à la famille Cooper. Cheryl a mis le feu à l’érablière familiale. Jughead souffre du syndrome de la page blanche et, pour tenter de retrouver sa créativité, a ingéré de la drogue hallucinogène... Bref, un épisode de Riverdale tout à fait normal!

La bande-annonce de la seconde moitié de la saison nous promet encore plus de moments loufoques.

Jughead semble vivre avec les conséquences de son trip de drogue.

Veronica tente de convaincre Reggie de laisser tomber son père et de devenir un «bon gars».

Archie veut se venger de Hiram (comme d'habitude).

Betty est à la recherche du tueur en série qui a kidnappé sa sœur Polly, et elle est armée d’une scie à chaîne.

Cheryl et sa mère annoncent qu’elles ouvrent un ministère...

Josie et les Pussycats sont de retour! On s’attend à ce que leur présence concorde avec l’habituel épisode musical.

On aperçoit aussi un étrange monstre... serait-ce le fameux «mothman»?

Ça promet! On a hâte de voir les nouveaux épisodes, dès le 11 août.

