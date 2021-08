Le meilleur nettoyant pour le visage selon votre type de peau

Chaque type de peau a besoin de produits adaptés à ses besoins, et cela vaut aussi pour le nettoyant!

Rien n’est plus désagréable que se nettoyer le visage, puis sentir notre peau tirailler ou encore pire, brûler. Si c’est le cas, votre nettoyant n’est peut-être pas le bon pour vous!

Voici donc le nettoyant pour le visage idéal selon votre type de peau:

Peau normale

Si votre peau est balancée, ni trop sèche, ni trop grasse, vous pouvez vous permettre un nettoyant doux, mais efficace.

Nettoyant hydratant de CeraVe, 18$ en pharmacie

Le nettoyant de CeraVe contient des ingrédients hydratants comme de l’acide hyaluronique, mais aussi des céramides pour favoriser le bien-être de votre barrière d’hydratation cutanée. Il convient à plusieurs types de peau et n'irritera pas votre visage.

ACHETER ICI

Peau sèche

Pour réhydrater une peau sèche qui tiraille, préconisez un nettoyant hydratant en crème ou encore en huile.

Courtoisie

Gel nettoyant hydratant Hydroboost de Neutrogena, 14$ en pharmacie

Le nettoyant Hydroboost de Neutrogena est en fait un gel, mais lorsqu’il entre en contact avec l’eau, il se transforme en baume apaisant. Il nettoie en profondeur et il contient de l’acide hyaluronique, un ingrédient qui aide la peau à retenir son hydratation naturelle.

ACHETER ICI

Peau mixte

Si votre peau est mixte, cela veut dire que certains endroits, comme la zone T, sont plus gras, alors que d’autres, comme les joues, sont plus secs.

Nettoyant Soy Face Cleanser de Fresh, 20$ à 58$ chez Sephora

Le nettoyant et démaquillant Soy Face Cleanser de Fresh contient de l’extrait de concombre et de rose, deux ingrédients qui aident à maintenir l’équilibre de votre peau. Il est doux et ne va pas assécher la peau, mais sa texture en gel convient aux peaux mixtes.

ACHETER ICI

Peau grasse

Si votre peau devient huileuse au courant de la journée, un nettoyant qui aide à contrôler le sébum sera idéal.

Courtoisie

Gel nettoyant Effaclar de Laroche-Posay, 16$ en pharmacie

Le nettoyant Effaclar de Laroche-Posay est conçu pour les peaux les plus grasses. Il contient du zinc pidolate pour purifier la peau et aider à réduire l’excès de sébum et la brillance. Il est sans huile, sans savon et aide à réduire les pores obstrués.

ACHETER ICI

Peau acnéique

Si votre peau a tendance à faire des boutons, il faut éviter de la sensibiliser avec un nettoyant trop intense.

Nettoyant à l'acide salicylique de The Inkey List, 13$ chez Sephora

L’acide salicylique est un ingrédient assainissant qui nettoie en profondeur. La formule de The Inkey List mousse légèrement pour retirer tant le maquillage que les impuretés sur la peau. Il aide à réduire les imperfections et les points noirs. On adore!

ACHETER ICI

Peau sensible

Les peaux sensibles peuvent réagir lorsqu'elles sont en contact avec des produits contenant des huiles essentielles ou encore des parfums.

Nettoyant doux de Cetaphil, 12$ chez Amazon

Cetaphil est une gamme approuvée par tous les dermatologues qui ne contient aucun agent irritant. Sa formule douce sans savon convient à tous les types de peau, mais est idéale pour les peaux sensibles. Elle protège les huiles protectrices naturelles et le pH naturel de la peau.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s