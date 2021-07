Inspiration beauté: l’œil de chat inversé prend d’assaut les réseaux sociaux

Si vous ouvrez Instagram ou TikTok ces temps-ci, vous risquez de tomber sur le look de l’heure: l'œil de chat inversé!

Popularisée par l’artiste maquilleur Spencer, cette nouvelle façon d’appliquer son ligneur fait fureur tant chez les vedettes que sur les réseaux sociaux.

La technique est simple: on cherche à recréer l’opposé de l'œil de chat classique qu’on connaît tous.

Au lieu de souligner les cils supérieurs avec un trait de crayon noir, on se concentre plutôt sur la racine des cils inférieurs.

Voici quelques looks pour vous inspirer:

Pour recréer le look, voici les 5 étapes, selon Spencer:

Préparer sa paupière avec une base. Appliquer une ombre à paupières neutre (dans les tons de brun, taupe ou beige) dans le creux de l'œil. Appliquer cette même teinte sous l'œil. Souligner la muqueuse de l’œil avec un crayon noir en gel, en s’assurant d’allonger les coins intérieurs et extérieurs. Estomper le crayon avec un pinceau précis et une ombre à paupières noire.

Mini palette Soft Glam d'Anastasia, 38$

Crayon-gel Unstoppable de Maybelline, 6$

Et voilà! Simple comme tout. On termine le look avec du mascara et des faux cils si on le désire.

À vous de jouer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s