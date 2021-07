Cette couleur de cheveux surprenante est LA tendance de l'été

Quand on pense à une chevelure estivale, les balayages blonds, les roux cuivrés et les colorations bonbon nous viennent immédiatement à l’esprit. Mais en 2021, une couleur audacieuse se démarque particulièrement : le brun chocolat noir!

En effet, les stars ont dit adieu à leur chevelure ensoleillée habituelle pour l’été 2021 et ont plutôt gardé leur chevelure foncée, ou encore teint leur crinière d’un brun encore plus profond.

Des célébrités qui adoptent habituellement des colorations plus claires, comme Sophie Turner, ont choisi d’assombrir leur chevelure.

Cette coloration donne une apparence de santé à la chevelure et est facile d’entretien. Associée avec notre bronzage estival, elle illumine n’importe quel visage et donne immédiatement un look distingué.

Voici quelques colorations chocolat noir pour s’inspirer :

