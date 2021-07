Les 8 meilleurs bronzeurs liquides ou en crème pour un teint hâlé

En 2021, le maquillage simple et lumineux est au top des tendances, et pour le réaliser, il nous faut les bons produits en crème!

Si vous désirez recréer le look beauté de l’heure, il faut miser sur un teint hydraté et radieux. Pour se faire, on recommande un hydratant teinté pour masquer les imperfections, puis un blush en crème pour redonner une touche de couleur aux joues.

Pour réchauffer le visage et aussi souligner les contours de votre structure faciale, un bronzeur en crème sera idéal.

Ceux-ci se fondent à la peau pour un résultat bonne mine sans stries. De plus, ils n’assèchent pas le visage et conviennent à tous les types de peau.

Pour un maquillage lumineux et naturel, voici donc 8 excellents bronzeurs en crème ou liquide:

1. Le mini-bâton bronzeur de Milk Makeup, 24$ chez Sephora

Un produit chouchou de Billie Eilish, ce bronzeur s’estompe à merveille sur la peau. Sa teinte naturelle donne un effet bronzé, mais jamais orange. De plus, le format du bâton permet une application précise pour un «contouring» digne des pros.

2. Rehausseur de teint Lumi Glotion de L’Oréal, 16$ chez Amazon

Pour un look légèrement hâlé et lumineux, ce produit multi-usage sera parfait. Il peut être utilisé comme illuminateur pour les teints plus profonds, ou encore comme bronzeur, pour les teints plus clairs.

3. Bronzeur en crème Sun Melt de Saie, 35$ chez Sephora

La formule en baume de ce bronzeur le rend très facile à estomper, autant avec les doigts, qu'un pinceau, ou encore une éponge à maquillage. De plus, elle est bourrée d'ingrédients nourrissants pour une peau hydratée et repulpée.

4. Bronzeur crème Solar Paint de Glossier, 25$ en ligne

Si vous aimez déjà les blushs en crème de Glossier, vous allez adorer ses tout nouveaux bronzeurs. Légèrement brillants, ils viennent réchauffer le teint tout en apportant une touche de luminosité.

5. Bronzeur en crème Buriti de RMS beauty, 37$ chez Sephora

Ce bronzeur hydratant imite à la perfection le look bronzé qu'on obtient en passant du temps au soleil. Formulé avec du beurre de karité, il rend la peau souple et radieuse.

6. Bâton contouring de Wet N Wild, 6$ chez Amazon

Ce bâton facile à utiliser permet de sculpter le visage en créant des ombres stratégiques. Il s'estompe comme un charme pour un look naturellement bronzé.

7. Bronzeur gel-crème de Chanel, 60$ en pharmacie

Avec sa texture légère, ce gel velouté va disparaître sur la peau. Son fini est mat et donnera l'illusion d'une poudre, tout en apportant de l'hydratation.

8. Gel de teint multi-usage effet soleil de Clinique, 40$ chez Sephora

Ce produit peut être utilisé de plusieurs façons. Ajoutez quelques gouttes à votre fond de teint pour un effet ensoleillé ou utilisez-le comme un bronzeur pour réchauffer le visage de façon plus précise.

